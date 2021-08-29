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В Сети появилось предположительное новое фото Пелевина, 20 лет не появлявшегося на публике

Последний известный снимок писателя был сделан в 2001 году на литературном симпозиуме в Японии.

28 августа, 23:37
<p>Предположительно, Виктор Пелевин. Фото © <a href="https://theblueprint.ru/culture/personality/pelevin-segodnya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Blueprint</a></p>

Предположительно, Виктор Пелевин. Фото © The Blueprint

В Сети появилась предположительная фотография писателя Виктора Пелевина, который порядка 20 лет не появлялся на публике. Снимок опубликовало издание The Blueprint. Утверждается, что он сделан в 2020 году.

Автор статьи, посвящённой Пелевину, рассказал, что фото ему прислал анонимный информатор с ником Чекист. Одна из лидирующих мировых компаний в области биометрических технологий сравнила изображение с фотографиями Пелевина из открытого доступа и установила, что сходство составляет 75%, или "одно ложное совпадение на сто миллионов сравнений".

Кровь и бремя чекистов. Разбор новой книги Пелевина

Кровь и бремя чекистов. Разбор новой книги Пелевина

"С достаточно большой вероятностью это один и тот же человек", — сообщили в компании.

Виктору Пелевину 58 лет. Он крайне редко появляется на публике и даёт интервью. Таинственность писателя породила массу слухов, например, что его вообще не существует, а под фамилией Пелевин работает группа авторов или даже компьютерная программа. Однако знакомые Пелевина ранее опровергли эти домыслы. Последнее известное фото Пелевина было сделано в 2001 году — на Литературном симпозиуме в Токио. На снимке он сидит справа в тёмных очках рядом с Татьяной Толстой и Владимиром Сорокиным.

Фото © The Blueprint

Фото © The Blueprint

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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