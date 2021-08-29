"Страшнейшая трагедия для всех нас. Шишмарёв выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком "Балтики", в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течение 15–25 минут после вызова", — отметил Гвардис в беседе с изданием "Спорт-экспресс".