НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Запал язык — и задохнулся: Стали известны подробности смерти вратаря любительской команды в Калининграде

Скорая помощь прибыла к полю в течение 15–25 минут после вызова, отметил руководитель региональной федерации футбола Александр Гвардис.

28 августа, 22:58

Фото © Pixabay

Глава Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис рассказал подробности трагической смерти вратаря любительской команды "Красная звезда" из Советска Александра Шишмарёва. Голкипер скончался в субботу, 28 августа, столкнувшись с игроком соперников.

"Страшнейшая трагедия для всех нас. Шишмарёв выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком "Балтики", в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течение 15–25 минут после вызова", — отметил Гвардис в беседе с изданием "Спорт-экспресс".

Трагедия повторилась спустя 20 лет: Голкипер любительской команды в Калининграде погиб в годовщину смерти вратаря ЦСКА Перхуна

Трагедия повторилась спустя 20 лет: Голкипер любительской команды в Калининграде погиб в годовщину смерти вратаря ЦСКА Перхуна

Глава региональной федерации футбола также выразил соболезнования родственникам и близким погибшего голкипера.

Напомним, вратарь Александр Шишмарёв умер после неудачного столкновения с форвардом соперника. Всё произошло во время матча любительских команд "Балтика-М" и "Красная звезда". Врачи в течение часа пытались его реанимировать, но безуспешно.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Трагедия повторилась спустя 20 лет: Голкипер любительской команды в Калининграде погиб в годовщину смерти вратаря ЦСКА Перхуна

вчера в 21:01

В Подмосковье грузовик влетел в семь стоящих в пробке авто, один человек погиб

вчера в 21:47

Microsoft позволит устанавливать Windows 11 на старые компьютеры

сегодня в 00:13

"Лион" близок к покупке форварда "Зенита" Азмуна за 15 миллионов евро

сегодня в 00:00

Неудачный тестовый запуск ракеты-носителя компании Astra попал на видео

вчера в 23:54

Новости партнеров

Layer 1