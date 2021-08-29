Запал язык — и задохнулся: Стали известны подробности смерти вратаря любительской команды в Калининграде
Скорая помощь прибыла к полю в течение 15–25 минут после вызова, отметил руководитель региональной федерации футбола Александр Гвардис.
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Глава Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис рассказал подробности трагической смерти вратаря любительской команды "Красная звезда" из Советска Александра Шишмарёва. Голкипер скончался в субботу, 28 августа, столкнувшись с игроком соперников.
"Страшнейшая трагедия для всех нас. Шишмарёв выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком "Балтики", в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течение 15–25 минут после вызова", — отметил Гвардис в беседе с изданием "Спорт-экспресс".
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Глава региональной федерации футбола также выразил соболезнования родственникам и близким погибшего голкипера.
Напомним, вратарь Александр Шишмарёв умер после неудачного столкновения с форвардом соперника. Всё произошло во время матча любительских команд "Балтика-М" и "Красная звезда". Врачи в течение часа пытались его реанимировать, но безуспешно.
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