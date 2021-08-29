Эвакуация украинцев из Афганистана завершилась

Украина вывезла из Афганистана более 700 человек и завершила эвакуацию граждан из этой страны. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Незалежной Михаил Подоляк агентству "Украинские новости".

"Сегодня, 28 августа, на Украину прибыло ещё три эвакуационных рейса из Афганистана более чем с 300 гражданами. Всего уже совершено шесть гуманитарных рейсов для возвращения домой прежде всего наших граждан. За время этой беспрецедентной по сложности операции нашим государством спасено более 700 человек", — пояснил Подоляк.

Советник добавил, что в субботу в Киев было доставлено около 80 украинцев, 100 человек, имеющих вид на жительство на Украине, а также десятки сотрудников международных гуманитарных организаций в Афганистане, граждане этой и других стран.

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