НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эвакуация украинцев из Афганистана завершилась

Всего в Незалежную прибыло шесть гуманитарных рейсов.

28 августа, 23:13

Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Украина вывезла из Афганистана более 700 человек и завершила эвакуацию граждан из этой страны. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Незалежной Михаил Подоляк агентству "Украинские новости".

"Сегодня, 28 августа, на Украину прибыло ещё три эвакуационных рейса из Афганистана более чем с 300 гражданами. Всего уже совершено шесть гуманитарных рейсов для возвращения домой прежде всего наших граждан. За время этой беспрецедентной по сложности операции нашим государством спасено более 700 человек", — пояснил Подоляк.

Глава МИД Украины обманул, говоря об эвакуации россиян из Афганистана

Глава МИД Украины обманул, говоря об эвакуации россиян из Афганистана

Советник добавил, что в субботу в Киев было доставлено около 80 украинцев, 100 человек, имеющих вид на жительство на Украине, а также десятки сотрудников международных гуманитарных организаций в Афганистане, граждане этой и других стран.

Зеленский счёл блестящей работу по эвакуации украинцев из Афганистана

Зеленский счёл блестящей работу по эвакуации украинцев из Афганистана

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны не что иное, как капитуляция.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Париж и Лондон представят в Совбезе ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

вчера в 23:19

Лондон пригрозил санкциями талибам, если они не позволят покинуть Афганистан всем желающим

вчера в 22:37

Шойгу заявил о желании военных РФ сразиться на Армейских играх с американцами

вчера в 22:12

"Лион" близок к покупке форварда "Зенита" Азмуна за 15 миллионов евро

сегодня в 00:00

Неудачный тестовый запуск ракеты-носителя компании Astra попал на видео

вчера в 23:54

Новости партнеров

Layer 1