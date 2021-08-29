Банки призвали не допускать граждан к банкротству за ложь

Участники финансового рынка предлагают запретить в течение пяти лет повторно обращаться за процедурой внесудебного банкротства гражданам, ранее подавшим ложные сведения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заключение Национального совета финансового рынка (НСФР) на соответствующий законопроект Минэкономразвития.

Отмечается, что участники финрынка считают, что срок в один месяц, по истечении которого гражданин может повторно обратиться с заявлением на внесудебное банкротство при возврате предыдущего запроса, является необоснованно коротким. Они предлагают увеличить его до пяти лет.

"По данным МФЦ, заёмщикам возвращается более 50% заявлений на внесудебное банкротство. Чаще всего по техническим причинам. Но наверняка среди них есть и документы, содержащие заведомо ложные сведения. Процедура внесудебного банкротства ― льготная норма, рассчитанная на добросовестных людей. Наше предложение предотвратит злоупотребление упрощённой процедурой", ― отметил председатель НСФР Андрей Емелин.

В Минэкономразвития считают данную инициативу нецелесообразной. Там отметили, что предлагаемые изменения дают гражданам возможность ошибиться и при этом расширяют права кредиторов.

Также банковское сообщество выступило против увеличения до 1 млн рублей лимита суммы долгов, дающих право кредитору подать заявление на внесудебное банкротство. Сейчас процедура предназначена для заёмщиков, чьи долги не превышают 500 тысяч рублей. По мнению участников финансового рынка, увеличение порога в два раза приведёт к злоупотреблениям со стороны должников и к освобождению от обязательств на значительные суммы, что негативно скажется на положении кредиторов.