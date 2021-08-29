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Шойгу заявил о желании военных РФ сразиться на Армейских играх с американцами

По словам министра, этот вопрос обсуждался ещё до крымского референдума в 2014 году.

28 августа, 22:12
<p>Фото © ТАСС / Markiian Lyseiko / Ukrinform via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Markiian Lyseiko / Ukrinform via ZUMA Wire

Россия заинтересована в участии военных США в Армейских международных играх, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Знаете, нам бы тоже было интересно. Я про шансы не буду говорить, хотелось бы, конечно, посмотреть и на их технику. Ведь проходит "Формула-1", разные конюшни выступают", сказал министр обороны РФ.

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Шойгу добавил, что этот вопрос обсуждался ещё до крымского референдума в 2014 году.

"Мы говорили с Германией, Великобританией, Италией. С Италией обсуждали вопрос, а можно ли, чтобы колёсные танки участвовали в танковом биатлоне", — отметил глава Минобороны.

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VII Армейские международные игры проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В них принимает участие 290 команд из 44 стран.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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