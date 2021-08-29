Шойгу заявил о желании военных РФ сразиться на Армейских играх с американцами
По словам министра, этот вопрос обсуждался ещё до крымского референдума в 2014 году.
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Россия заинтересована в участии военных США в Армейских международных играх, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
"Знаете, нам бы тоже было интересно. Я про шансы не буду говорить, хотелось бы, конечно, посмотреть и на их технику. Ведь проходит "Формула-1", разные конюшни выступают", — сказал министр обороны РФ.
Шойгу добавил, что этот вопрос обсуждался ещё до крымского референдума в 2014 году.
"Мы говорили с Германией, Великобританией, Италией. С Италией обсуждали вопрос, а можно ли, чтобы колёсные танки участвовали в танковом биатлоне", — отметил глава Минобороны.
VII Армейские международные игры проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В них принимает участие 290 команд из 44 стран.
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