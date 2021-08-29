Шойгу заявил о желании военных РФ сразиться на Армейских играх с американцами

Россия заинтересована в участии военных США в Армейских международных играх, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Знаете, нам бы тоже было интересно. Я про шансы не буду говорить, хотелось бы, конечно, посмотреть и на их технику. Ведь проходит "Формула-1", разные конюшни выступают", — сказал министр обороны РФ.

Шойгу добавил, что этот вопрос обсуждался ещё до крымского референдума в 2014 году.

"Мы говорили с Германией, Великобританией, Италией. С Италией обсуждали вопрос, а можно ли, чтобы колёсные танки участвовали в танковом биатлоне", — отметил глава Минобороны.