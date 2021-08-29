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Шойгу: Маковые плантации в Афганистане при США увеличились почти в 100 раз

Также глава Минобороны РФ отметил, что Афганистан сегодня производит 93% мирового героина.

28 августа, 21:41
<p>Плантации мака в Афганистане. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Afghanistan_-_Helmand_Province,_Poppy_Fields_6.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Плантации мака в Афганистане. Фото © Wikipedia

Пока военные США находились в Афганистане, маковые плантации в этой стране увеличились почти в 100 раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"За время пребывания там Соединённых Штатов плантации маковые увеличились почти в 100 раз. Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал", сказал министр обороны РФ.

Шойгу считает, что талибы вооружены лучше армии Украины

Шойгу считает, что талибы вооружены лучше армии Украины

Шойгу добавил, что Афганистан сегодня производит 93% мирового героина. Также министр отметил, что США занимались в Афганистане двумя направлениями. Первое — собственная безопасность, создание и перевооружение армии. И второе — освоение и добыча полезных ископаемых.

Экономика "Талибана": Кто заработает триллион долларов в новых реалиях Афганистана

Экономика "Талибана": Кто заработает триллион долларов в новых реалиях Афганистана

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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