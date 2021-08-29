Шойгу: Маковые плантации в Афганистане при США увеличились почти в 100 раз

Пока военные США находились в Афганистане, маковые плантации в этой стране увеличились почти в 100 раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"За время пребывания там Соединённых Штатов плантации маковые увеличились почти в 100 раз. Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал", — сказал министр обороны РФ.