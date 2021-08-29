Шойгу: Маковые плантации в Афганистане при США увеличились почти в 100 раз
Также глава Минобороны РФ отметил, что Афганистан сегодня производит 93% мирового героина.
Плантации мака в Афганистане. Фото © Wikipedia
Пока военные США находились в Афганистане, маковые плантации в этой стране увеличились почти в 100 раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
"За время пребывания там Соединённых Штатов плантации маковые увеличились почти в 100 раз. Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал", — сказал министр обороны РФ.
Шойгу добавил, что Афганистан сегодня производит 93% мирового героина. Также министр отметил, что США занимались в Афганистане двумя направлениями. Первое — собственная безопасность, создание и перевооружение армии. И второе — освоение и добыча полезных ископаемых.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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