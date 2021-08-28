НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Иностранцев привёл в восторг "танковый балет" на форуме "Армия-2021"

Многие отметили изящество не только самой постановки, но и её оформление, ведь украшены были и боевые машины.

28 августа, 11:39

Фото © VK / Минобороны России

Зарубежные пользователи в Сети восхитились балетом, который был исполнен на танке во время форума "Армия-2021". Комментаторы высоко оценили выступление экипажей и балерины.

В комментариях к ролику, который был опубликован телеканалом RT, один из пользователей написал, что ему нравится, "как танки "танцуют" вместе с артистами на заднем фоне". Другой комментатор просто назвал это зрелище прекрасным. Также пользователи обратили внимание на детали. Один из них подчеркнул, что галстук-бабочка, нарисованный на одном из танков, является "отличным штрихом".

Польский генерал рассказал о серьёзном превосходстве российских танков

Польский генерал рассказал о серьёзном превосходстве российских танков

Напомним, военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области. Российские военные представили новейшие разработки оборонной промышленности — Лайф показал некоторые из них.

Шойгу рассказал, что призёр танкового биатлона сжёг 6 танков противника в реальном бою

Шойгу рассказал, что призёр танкового биатлона сжёг 6 танков противника в реальном бою

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Тройной агент: Как оценивший себя в миллион полковник ГРУ сгорел по мелочи

вчера в 21:40

Запуск ракеты Falcon 9 с грузовиком Dragon перенесён из-за погодных условий

сегодня в 11:06

Учёные выяснили, что штамм "дельта" вдвое чаще других приводит к госпитализации

сегодня в 12:05

Сборную России по плаванию дисквалифицировали в финале паралимпийской эстафеты

сегодня в 12:01

Полицейский настолько похож на Скалу, что даже все правонарушители ищут с ним скорой встречи

сегодня в 12:00

Новости партнеров

Layer 1