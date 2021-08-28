Иностранцев привёл в восторг "танковый балет" на форуме "Армия-2021"
Многие отметили изящество не только самой постановки, но и её оформление, ведь украшены были и боевые машины.
Фото © VK / Минобороны России
Зарубежные пользователи в Сети восхитились балетом, который был исполнен на танке во время форума "Армия-2021". Комментаторы высоко оценили выступление экипажей и балерины.
В комментариях к ролику, который был опубликован телеканалом RT, один из пользователей написал, что ему нравится, "как танки "танцуют" вместе с артистами на заднем фоне". Другой комментатор просто назвал это зрелище прекрасным. Также пользователи обратили внимание на детали. Один из них подчеркнул, что галстук-бабочка, нарисованный на одном из танков, является "отличным штрихом".
Напомним, военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области. Российские военные представили новейшие разработки оборонной промышленности — Лайф показал некоторые из них.
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