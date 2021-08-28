Иностранцев привёл в восторг "танковый балет" на форуме "Армия-2021"

Зарубежные пользователи в Сети восхитились балетом, который был исполнен на танке во время форума "Армия-2021". Комментаторы высоко оценили выступление экипажей и балерины.

В комментариях к ролику, который был опубликован телеканалом RT, один из пользователей написал, что ему нравится, "как танки "танцуют" вместе с артистами на заднем фоне". Другой комментатор просто назвал это зрелище прекрасным. Также пользователи обратили внимание на детали. Один из них подчеркнул, что галстук-бабочка, нарисованный на одном из танков, является "отличным штрихом".