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В России появится Национальный центр физики и математики

Одной из основных задач нового проекта станет "укрепление научного потенциала страны".

28 августа, 11:31
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России будет создан Национальный центр физики и математики (НЦФМ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства страны.

В создании НЦФМ принимают участие специалисты "Росатома", учёные из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций. Основой центра станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоёмкие производства.

Пресс-служба Правительства России

Ключевой целью нового проекта станет "получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка учёных высшей квалификации, укрепление научного потенциала страны". Деятельность НЦФМ будет координировать межведомственный совет, состав которого утвердят распоряжением правительства после предоставления проекта акта Минобрнауки в течение двух месяцев. Задачами совета станут следующие:

  • Утверждение научной программы и программы развития.
  • Взаимодействие органов власти и научных организаций.
  • Изучение вопросов развития фундаментальных и прикладных исследований в области математики, физики и вычислительных технологий.
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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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