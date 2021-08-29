НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Подмосковье грузовик влетел в семь стоящих в пробке авто, один человек погиб

Ещё несколько человек получили травмы, авария случилась на трассе М2 "Крым".

28 августа, 21:47

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В результате аварии с участием грузовика и ещё семи автомобилей в Подмосковье погиб один человек. ДТП произошло вечером 28 августа на трассе М2 "Крым". Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах.

Предварительно, грузовик с полуприцепом совершил столкновение с остановившимися в пробке автомобилями на 53-м километре трассы. Погибшим оказался водитель одной из легковушек. Ещё два человека получили травмы, их решили госпитализировать.

Девушка и двое парней насмерть разбились в ДТП в Новосибирске

Девушка и двое парней насмерть разбились в ДТП в Новосибирске

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, а также экстренные службы. Все обстоятельства и причины ЧП выясняются.

На трассе в Краснодарском крае туристический автобус столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие

На трассе в Краснодарском крае туристический автобус столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Одессе ЛГБТ-марш закончился столкновениями и массовыми задержаниями

сегодня в 21:09

Православные верующие отмечают 29 августа Ореховый Спас

сегодня в 22:14

Шойгу заявил о желании военных РФ сразиться на Армейских играх с американцами

сегодня в 22:12

Шойгу: Маковые плантации в Афганистане при США увеличились почти в 100 раз

сегодня в 21:41

На расслабоне, на чиле и с миллионами в кармане: На чём ездят Джиган и Оксана Самойлова

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1