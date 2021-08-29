В Подмосковье грузовик влетел в семь стоящих в пробке авто, один человек погиб
Ещё несколько человек получили травмы, авария случилась на трассе М2 "Крым".
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
В результате аварии с участием грузовика и ещё семи автомобилей в Подмосковье погиб один человек. ДТП произошло вечером 28 августа на трассе М2 "Крым". Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах.
Предварительно, грузовик с полуприцепом совершил столкновение с остановившимися в пробке автомобилями на 53-м километре трассы. Погибшим оказался водитель одной из легковушек. Ещё два человека получили травмы, их решили госпитализировать.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, а также экстренные службы. Все обстоятельства и причины ЧП выясняются.
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