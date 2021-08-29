Православные верующие отмечают 29 августа Ореховый Спас

Православные в воскресенье, 29 августа, отмечают Ореховый, или Хлебный Спас, в который принято освящать плоды урожая — прежде всего зерно и орехи. Руководитель сектора апологетической миссии синодального миссионерского отдела Русской православной церкви иерей Георгий Максимов напомнил всем верующим, что за красивыми обычаями важно не забывать подлинно христианского содержания Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

"Для верующего человека самое главное наполнение праздника — это его религиозный смысл. Сопутствующие традиции неплохие, но находятся на периферии", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Максимов добавил, что с ростом численности городского населения "тема орехов" и освящения урожая стала играть в повседневной жизни верующих меньшую роль.

"С миссией она непосредственно не имеет связи. Миссия — это всё-таки донесение смысла до человека, изначального смысла, главного — религиозного. А не какие-то сами по себе не плохие, но внешние традиции", — поведал он.

Добавим, что Ореховый Спас является заключительным из трёх спасов, которые отмечаются в августе. 14 августа православные отметили Медовый Спас, а 19-го — Яблочный Спас.