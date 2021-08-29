Лондон пригрозил санкциями талибам, если они не позволят покинуть Афганистан всем желающим
Великобритания постарается использовать все свои средства, а также готова сотрудничать с Россией и Китаем для решения данного вопроса, отметил глава МИД страны.
Фото © ТАСС / Zuma
Власти Великобритании введут санкции против радикального движения "Талибан"*, если боевики будут препятствовать после 31 августа выезду из страны афганцев, не желающих жить под властью талибов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Соединённого Королевства Доминика Рааба, опубликованной в воскресенье в газете The Sunday Telegraph.
По словам главы британского МИД, Лондон готов применить финансовые санкции, если талибы не обеспечат "безопасное передвижение" тех, кто хочет покинуть Афганистан, после того, как страны Запада завершат операции по эвакуации. При этом Соединённое Королевство оставляет за собой право применить ограничения против талибов как в одностороннем порядке, так и в рамках механизмов ООН. Рааб отметил, что Великобритания постарается использовать все свои средства, а также готова сотрудничать с Россией и Китаем для решения данного вопроса.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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