Лондон пригрозил санкциями талибам, если они не позволят покинуть Афганистан всем желающим

Власти Великобритании введут санкции против радикального движения "Талибан"*, если боевики будут препятствовать после 31 августа выезду из страны афганцев, не желающих жить под властью талибов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Соединённого Королевства Доминика Рааба, опубликованной в воскресенье в газете The Sunday Telegraph.

По словам главы британского МИД, Лондон готов применить финансовые санкции, если талибы не обеспечат "безопасное передвижение" тех, кто хочет покинуть Афганистан, после того, как страны Запада завершат операции по эвакуации. При этом Соединённое Королевство оставляет за собой право применить ограничения против талибов как в одностороннем порядке, так и в рамках механизмов ООН. Рааб отметил, что Великобритания постарается использовать все свои средства, а также готова сотрудничать с Россией и Китаем для решения данного вопроса.