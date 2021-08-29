"Лион" близок к покупке форварда "Зенита" Азмуна за 15 миллионов евро

Петербургский "Зенит" и французский "Лион" вскоре могут достичь соглашения по трансферу иранского нападающего российского клуба Сердара Азмуна. Об этом сообщает газета L’Equipe.

По данным французского издания, "Лион" может заплатить за футболиста порядка 15–16 миллионов евро плюсы бонусы. При этом сделка состоится лишь в том случае, если "Зенит" найдёт подходящую замену для иранского форварда.

Кроме того, отмечается, что Азмун согласовал с французским клубом личный контракт и дал своё согласие на переход. Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола назвал Азмуна одной из главных целей клуба в это трансферное окно. Вместе с тем он признал, что этот трансфер является очень сложным и его будет крайне трудно осуществить.

Отмечается, что серьёзным препятствием может стать сумма трансфера. Стартовое предложение в 11 миллионов евро не привлекло питерцев, сейчас речь идёт примерно о 15 миллионах, хотя сам "Зенит" оценивает игрока в 20 миллионов евро. Интерес к иранцу также приписывали "Наполи", "Лацио", "Роме", "Фенербахче", "Вильярреалу", "Интеру" и "Байеру". Последние предлагали Азмуну контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в год.