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"Лион" близок к покупке форварда "Зенита" Азмуна за 15 миллионов евро

По данным СМИ, иранец согласовал с французским клубом личный контракт и дал согласие на переход.

29 августа, 00:00
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Петербургский "Зенит" и французский "Лион" вскоре могут достичь соглашения по трансферу иранского нападающего российского клуба Сердара Азмуна. Об этом сообщает газета L’Equipe.

По данным французского издания, "Лион" может заплатить за футболиста порядка 15–16 миллионов евро плюсы бонусы. При этом сделка состоится лишь в том случае, если "Зенит" найдёт подходящую замену для иранского форварда.

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Кроме того, отмечается, что Азмун согласовал с французским клубом личный контракт и дал своё согласие на переход. Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола назвал Азмуна одной из главных целей клуба в это трансферное окно. Вместе с тем он признал, что этот трансфер является очень сложным и его будет крайне трудно осуществить.

Отмечается, что серьёзным препятствием может стать сумма трансфера. Стартовое предложение в 11 миллионов евро не привлекло питерцев, сейчас речь идёт примерно о 15 миллионах, хотя сам "Зенит" оценивает игрока в 20 миллионов евро. Интерес к иранцу также приписывали "Наполи", "Лацио", "Роме", "Фенербахче", "Вильярреалу", "Интеру" и "Байеру". Последние предлагали Азмуну контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в год.

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Добавим, что контракт Сердара Азмуна с "Зенитом" заканчивается в 2022 году. Иранец выступает за "Зенит" с 2019 года. В его составе форвард стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он выступал в России за казанский "Рубин" и "Ростов". В прошлом сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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