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Ещё одну партию "грязной" вакцины Moderna обнаружили в Японии

Ранее два человека умерли после прививок подобным препаратом с инородными примесями.

29 августа, 00:41

Фото © ТАСС / АР

Ещё в одной поставленной в Японию партии вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna обнаружили инородные примеси. Об этом сообщается на сайте префектуры Окинава.

Как уточняется, в ходе вакцинации в городе Наха (административный центр Окинавы) 28 августа в одной ампуле и двух шприцах было обнаружено вещество чёрного цвета, а ещё в одном шприце — примеси розового цвета. Всего вакциной из этой партии привили порядка 400 человек, но только после визуального осмотра наполнения шприцев. Привитые не обращались с жалобами на здоровье.

Два человека умерли в Японии после прививки вакциной Moderna из "грязной" партии

Два человека умерли в Японии после прививки вакциной Moderna из "грязной" партии

Отмечается, что эта партия идёт под номером, отличным от того, использование которого приостановило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. По причине выявления инородного вещества в препаратах вакцинация в одном из прививочных центров на Окинаве остановлена.

Ранее сообщалось, что Япония до конца года может выпустить собственную антиковидную вакцину.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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