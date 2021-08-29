Ещё одну партию "грязной" вакцины Moderna обнаружили в Японии

Ещё в одной поставленной в Японию партии вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna обнаружили инородные примеси. Об этом сообщается на сайте префектуры Окинава.

Как уточняется, в ходе вакцинации в городе Наха (административный центр Окинавы) 28 августа в одной ампуле и двух шприцах было обнаружено вещество чёрного цвета, а ещё в одном шприце — примеси розового цвета. Всего вакциной из этой партии привили порядка 400 человек, но только после визуального осмотра наполнения шприцев. Привитые не обращались с жалобами на здоровье.

Отмечается, что эта партия идёт под номером, отличным от того, использование которого приостановило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. По причине выявления инородного вещества в препаратах вакцинация в одном из прививочных центров на Окинаве остановлена.