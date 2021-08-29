В Японии задержали приплывшего за убежищем россиянина

Япония официально уведомила Генконсульство РФ в Саппоро о задержании россиянина Вааса Феникса Нокарда, который ранее приплыл на Хоккайдо с острова Кунашир и попросил политического убежища. Как сообщили в дипмиссии, мужчина был задержан за нелегальный въезд в страну.

"В пятницу генконсульство получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд", — отметили в ведомстве, передаёт РИА "Новости".

В дипмиссии добавили, что сейчас будет "идти разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии". Там также подчеркнули, что, как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют на родину.