В Японии задержали приплывшего за убежищем россиянина
Власти Страны восходящего солнца намерены выяснить, как именно мужчина попал к ним.
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Япония официально уведомила Генконсульство РФ в Саппоро о задержании россиянина Вааса Феникса Нокарда, который ранее приплыл на Хоккайдо с острова Кунашир и попросил политического убежища. Как сообщили в дипмиссии, мужчина был задержан за нелегальный въезд в страну.
"В пятницу генконсульство получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд", — отметили в ведомстве, передаёт РИА "Новости".
В дипмиссии добавили, что сейчас будет "идти разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии". Там также подчеркнули, что, как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют на родину.
Напомним, ранее японское агентство Kyodo сообщило, что россиянин приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо для получения убежища. Его передали работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны были либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Позже стали известны подробности путешествия Нокарда.
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