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В Японии задержали приплывшего за убежищем россиянина

Власти Страны восходящего солнца намерены выяснить, как именно мужчина попал к ним.

29 августа, 01:53

Фото © Pixabay

Япония официально уведомила Генконсульство РФ в Саппоро о задержании россиянина Вааса Феникса Нокарда, который ранее приплыл на Хоккайдо с острова Кунашир и попросил политического убежища. Как сообщили в дипмиссии, мужчина был задержан за нелегальный въезд в страну.

"В пятницу генконсульство получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд", — отметили в ведомстве, передаёт РИА "Новости".

Власти Японии откажут в статусе беженца приплывшему за убежищем россиянину

Власти Японии откажут в статусе беженца приплывшему за убежищем россиянину

В дипмиссии добавили, что сейчас будет "идти разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии". Там также подчеркнули, что, как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют на родину.

В кабмине Японии прокомментировали ситуацию с приплывшим за убежищем россиянином

В кабмине Японии прокомментировали ситуацию с приплывшим за убежищем россиянином

Напомним, ранее японское агентство Kyodo сообщило, что россиянин приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо для получения убежища. Его передали работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны были либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Позже стали известны подробности путешествия Нокарда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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