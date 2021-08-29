Бастрыкин потребовал доложить о массовых драках с участием мигрантов

ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу поручено доложить председателю СК России Александру Бастрыкину о случаях массовых драк с участием мигрантов в городе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поручение главы СКР связано с информацией СМИ о том, что 22 августа у дома по Красносельскому шоссе в Санкт-Петербурге драку устроили не менее 25 человек. Кроме того, в Невском районе города в прошлом месяце были задержаны мигранты после массовой драки у гостиницы на проспекте Большевиков.

"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. представить доклад по данным случаям", — говорится в сообщении.