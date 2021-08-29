Бастрыкин потребовал доложить о массовых драках с участием мигрантов
Такое решение принято в связи с участившимися случаями подобного рода правонарушений.
Александр Бастрыкин. Фото © Следственный комитет Российской Федерации
ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу поручено доложить председателю СК России Александру Бастрыкину о случаях массовых драк с участием мигрантов в городе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Поручение главы СКР связано с информацией СМИ о том, что 22 августа у дома по Красносельскому шоссе в Санкт-Петербурге драку устроили не менее 25 человек. Кроме того, в Невском районе города в прошлом месяце были задержаны мигранты после массовой драки у гостиницы на проспекте Большевиков.
"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. представить доклад по данным случаям", — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в последние месяцы из столицы депортировали более 200 мигрантов за правонарушения. В отношении приезжих из стран СНГ возбуждено 800 уголовных дел, 17,5 тысячи граждан запрещён въезд в страну.
Комментариев: 0