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Бастрыкин потребовал доложить о массовых драках с участием мигрантов

Такое решение принято в связи с участившимися случаями подобного рода правонарушений.

29 августа, 08:52
<p>Александр Бастрыкин. Фото © <a href="https://vk.com/sledcomru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет Российской Федерации</a></p>

Александр Бастрыкин. Фото © Следственный комитет Российской Федерации

ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу поручено доложить председателю СК России Александру Бастрыкину о случаях массовых драк с участием мигрантов в городе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поручение главы СКР связано с информацией СМИ о том, что 22 августа у дома по Красносельскому шоссе в Санкт-Петербурге драку устроили не менее 25 человек. Кроме того, в Невском районе города в прошлом месяце были задержаны мигранты после массовой драки у гостиницы на проспекте Большевиков.

"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. представить доклад по данным случаям", говорится в сообщении.

Опубликовано видео массовой драки мигрантов в центре Москвы

Опубликовано видео массовой драки мигрантов в центре Москвы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в последние месяцы из столицы депортировали более 200 мигрантов за правонарушения. В отношении приезжих из стран СНГ возбуждено 800 уголовных дел, 17,5 тысячи граждан запрещён въезд в страну.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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