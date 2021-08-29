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Новый взрыв произошёл на месте пожара на военном складе в Казахстане

На этот раз сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

29 августа, 08:44
<p>Фотография с места ЧП, которое произошло 26 августа. Фото © Соцсети</p>

Фотография с места ЧП, которое произошло 26 августа. Фото © Соцсети

Ещё один взрыв произошёл на месте склада боеприпасов в Казахстане, где недавнее ЧП унесло жизни по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошёл пожар, сегодня, 29 августа, около 12:20 (09:20 мск) был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются", — сказали в ведомстве.

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Путин принёс соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на военном складе

Напомним, что в результате пожара и взрывов, которые произошли 26 августа на складе с боеприпасами в Казахстане, пострадали не менее 90 человек. Погибло 13 человек, ещё трое считаются пропавшими без вести. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело. Власти Казахстана объявили 29 августа днём национального траура.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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