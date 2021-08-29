Новый взрыв произошёл на месте пожара на военном складе в Казахстане

Ещё один взрыв произошёл на месте склада боеприпасов в Казахстане, где недавнее ЧП унесло жизни по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошёл пожар, сегодня, 29 августа, около 12:20 (09:20 мск) был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются", — сказали в ведомстве.