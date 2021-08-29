Талибы вывели из дома и расстреляли известного афганского певца Фавада Андараби

Боевики "Талибана"* казнили известного исполнителя фольклорной музыки в городе Андараб провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Times Now со ссылкой на родственников артиста. По его данным, боевики вывели исполнителя из его дома и расстреляли.

"Жестокость "Талибана" продолжается в Андарабе. Сегодня они жестоко убили Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и её жителям. Как он пел: "Наша прекрасная долина... земля наших предков... никогда не подчинится жестокости талибов", — написал бывший министр.