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Талибы вывели из дома и расстреляли известного афганского певца Фавада Андараби

Информацию о гибели артиста подтвердил бывший министр внутренних дел страны Масуд Андараби.

29 августа, 08:33
<p>Кадр из видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/andarabi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Masoud Andarabi</a></p>

Кадр из видео © Twitter / Masoud Andarabi

Боевики "Талибана"* казнили известного исполнителя фольклорной музыки в городе Андараб провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Times Now со ссылкой на родственников артиста. По его данным, боевики вывели исполнителя из его дома и расстреляли.

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Талибы убили родственника немецкого журналиста и разыскивали его самого

Информацию об убийстве певца подтвердил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби. Известно, что артист поддерживал силы сопротивления.

"Жестокость "Талибана" продолжается в Андарабе. Сегодня они жестоко убили Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и её жителям. Как он пел: "Наша прекрасная долина... земля наших предков... никогда не подчинится жестокости талибов", — написал бывший министр.

Талибы убили афганского чиновника возле Посольства России в Кабуле

Талибы убили афганского чиновника возле Посольства России в Кабуле

Ранее Лайф сообщал, что талибы казнили молодую женщину за невкусную еду. Правозащитница Наджла Аюби заявила, что радикалы заставляют афганцев отдавать и готовить им пищу. Также боевики ввели в центральной провинции Газни запрет на музыку и на работу женщин на местных радиостанциях. Также появлялась информация о том, что радикалы объявили охоту на сотрудничавших с НАТО и США афганцев и их семьи.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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