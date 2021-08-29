Талибы вывели из дома и расстреляли известного афганского певца Фавада Андараби
Информацию о гибели артиста подтвердил бывший министр внутренних дел страны Масуд Андараби.
Кадр из видео © Twitter / Masoud Andarabi
Боевики "Талибана"* казнили известного исполнителя фольклорной музыки в городе Андараб провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Times Now со ссылкой на родственников артиста. По его данным, боевики вывели исполнителя из его дома и расстреляли.
Информацию об убийстве певца подтвердил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби. Известно, что артист поддерживал силы сопротивления.
"Жестокость "Талибана" продолжается в Андарабе. Сегодня они жестоко убили Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и её жителям. Как он пел: "Наша прекрасная долина... земля наших предков... никогда не подчинится жестокости талибов", — написал бывший министр.
Ранее Лайф сообщал, что талибы казнили молодую женщину за невкусную еду. Правозащитница Наджла Аюби заявила, что радикалы заставляют афганцев отдавать и готовить им пищу. Также боевики ввели в центральной провинции Газни запрет на музыку и на работу женщин на местных радиостанциях. Также появлялась информация о том, что радикалы объявили охоту на сотрудничавших с НАТО и США афганцев и их семьи.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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