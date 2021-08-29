Корабль Dragon с грузом для МКС успешно стартовал с мыса Канаверал

Взлёт состоялся с территории мыса Канаверал (штат Калифорния) в 10:14 мск. Стыковка со станцией МКС пройдёт в 18:00 мск в автоматическом режиме. Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

"Потому что Маск — гений": Как основатель SpaceX учился у русских и обошёл всех

Ранее запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon был отложен из-за неподходящих погодных условий. На МКС планируется доставить предметы первой необходимости и оборудование для экипажа, а также материалы для научных экспериментов.