Корабль Dragon с грузом для МКС успешно стартовал с мыса Канаверал
Ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.
В сторону Международной космической станции успешно направилась ракета-носитель Falcon 9 c грузовым кораблём Dragon. Трансляция полёта велась на сайте SpaceX.
Взлёт состоялся с территории мыса Канаверал (штат Калифорния) в 10:14 мск. Стыковка со станцией МКС пройдёт в 18:00 мск в автоматическом режиме. Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Ранее запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon был отложен из-за неподходящих погодных условий. На МКС планируется доставить предметы первой необходимости и оборудование для экипажа, а также материалы для научных экспериментов.
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