ФСБ раскрыла имена украинцев, руководивших казнями советских граждан в годы ВОВ

В рамках проекта "Без срока давности" региональное УФСБ РФ рассекретило имена украинских карателей, которые руководили массовыми казнями мирных жителей Орловской области во время Великой Отечественной войны.

В обнародованных документах есть протоколы допросов Александра Родина, который служил под командованием сдавшегося гитлеровцам бывшего офицера Красной армии Николая Мирошниченко в отряде "Украинская компания". Его создали в июне 1942 года, "бригада смерти" состояла из 48 человек, на их счету 170 убийств, среди жертв женщины, старики и младенцы, сообщает РИА "Новости". В ходе допроса Родин назвал имена командиров взводов, одним из них являлся Иван Баюров. По словам Родина, Баюров командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района, во время одного из них он убил восемь девушек и женщин.

"В октябре месяце 1942 года немцами направлен в лагерь военнопленных за то, что, напившись пьяным, с наганом бегал за немецкими солдатами", — рассказал Родин о судьбе командира, которого впоследствии военный трибунал приговорил к расстрелу.

Также в ходе допроса солдат признался, что убил семь человек, в том числе трёх детей, которым было меньше восьми лет. После выполнения отрядом боевой задачи Родина зачислили на службу в немецкую армию, и до 12 февраля 1943 года он воевал против советского народа. Солдат рассказал, что хотел уехать в Германию, боясь ответственности за содеянное, но его жена была против. В итоге Родину предъявили обвинение в измене Родине. В послевоенные годы предателей, перешедших на сторону нацистов и убивавших советских граждан, приговаривали к смертной казни через повешение.