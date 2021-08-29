Тело спрятали в яме: В Башкирии двое парней изнасиловали и убили 15-летнюю девочку
Тревогу забила мать школьницы после того, как её дочь не вернулась с дня рождения.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
В Башкирии возбудили уголовное дело после того, как полицейские обнаружили тело пропавшей 15-летней девушки в яме. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Как рассказали в ведомстве, в ночь на 27 августа мама подростка обратилась в полицию и рассказала, что её дочь ушла на день рождения к подруге и не вернулась домой. В ходе поисков девочка была найдена мёртвой в селе Питяково Бирского района. Её тело со следами насильственной смерти лежало в яме.
В тот же день полицейские задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались два парня в возрасте 21 года и 24 лет, проживающие в том же селе. Они присоединились к празднованию дня рождения, после чего один из них предложил продолжить у него дома.
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"Находясь в частном доме, после того как другие участники застолья разошлись, подозреваемые совершили в отношении потерпевшей преступления против половой неприкосновенности, после чего задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме", — рассказали в Следственном комитете.
В ведомстве добавили, что одному из фигурантов уже предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании. В ближайшее время следователи предъявят обвинение и второму парню, после чего обоим будет избрана мера пресечения. Контроль расследования уголовного дела об убийстве 15-летней девочки взяла на себя Прокуратура Башкирии. Также будет дана оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ранее Лайф рассказывал о другой шокирующей истории, которая потрясла всю Россию. 30 июня восьмилетняя девочка из Тюмени ушла из дома и пропала, а спустя почти три недели ребёнка нашли мёртвым. 25 августа был задержан предполагаемый убийца, которым оказался бывший полицейский. Он дал признательные показания. Кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность к жестокому преступлению. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, предварительно связав девочке руки и изнасиловав.
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