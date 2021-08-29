Неисправный ремень, загадочный труп и странная экспертиза: Как погибла принцесса Диана Авария, в которой погибли принцесса Диана и её спутник, стала не меньшей загадкой, чем убийство американского президента Кеннеди. 28 августа, 21:40 Фото © Gettyimages

31 августа 1997 года в Париже погибла принцесса Диана. Официально было объявлено, что причиной смертельного ДТП стало алкогольное опьянение водителя автомобиля, в котором находились принцесса и её спутник — сын египетского миллиардера Доди Аль-Файед. Однако в эту версию поверили не все, а Аль-Файед-старший долгие годы публично утверждал, что это была спланированная спецоперация с участием британских спецслужб. В этой истории действительно очень много странных деталей: противоречивые экспертизы, экзотические самоубийства подозреваемых и необъяснимые денежные переводы.

Официальная версия

Чуть за полночь 31 августа 1997 года с заднего хода отеля "Риц" (принадлежавшего Мохаммеду Аль-Файеду) в Париже вышли четыре человека: заместитель начальника службы безопасности отеля Анри Поль, принцесса Диана, её спутник Доди — сын миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда — и их телохранитель Тревор Рис-Джонс.

Один из памятников Доди и Диане. Фото © Gettyimages

Они сели в чёрный Mercedes W140 и направились в квартиру Доди. За рулём был Поль, на переднем сиденье находился охранник, влюблённые сидели сзади. В 00:23 автомобиль на полной скорости влетел в опорный столб подземного туннеля. Поль и Аль-Файед погибли на месте. Диана была доставлена в больницу, но скончалась через несколько часов. Единственный выживший — телохранитель Рис-Джонс — до сих пор утверждает, что ничего не помнит. По его словам, из-за сильного удара головой он забыл все обстоятельства, предшествовавшие моменту аварии.

Первоначально вину за их гибель возложили на местных папарацци. Якобы водитель уходил от назойливых фотографов на скорости около 200 километров в час и потерял контроль над машиной. Однако позднее выяснилось, что папарацци ехали на значительном расстоянии от их машины, а скорость "мерседеса" в момент столкновения не превышала 105 километров в час. В конце концов с них были сняты обвинения в непредумышленном убийстве.

Целый ряд свидетелей сообщали о том, что после аварии они видели белый Fiat Uno, выезжавший из тоннеля. А эксперты обнаружили на месте ДТП следы белой краски. Теперь приоритетной стала вина водителя белой машины, который спровоцировал аварию. Однако единственный подозреваемый вскоре погиб при весьма странных обстоятельствах.

Наконец, через несколько лет был подведён итог: причиной катастрофы стало сильное алкогольное опьянение водителя Анри Поля, который не справился с управлением.

Версия Аль-Файеда

Однако Мохаммед Аль-Файед — отец погибшего спутника Дианы — разгромил выводы официального следствия и начал свою борьбу за правду. По его версии, ДТП было подстроено британскими спецслужбами. Причина — беременность Дианы и её намерение выйти замуж за его сына. Он утверждал, что британская королевская семья не могла смириться с тем, что фактическим отчимом наследника британского престола станет египтянин-мусульманин, и уж тем более неприемлемым для неё был факт того, что у наследника престола мог появиться брат или сестра неаристократического происхождения.

Мохаммед Аль-Файед. Фото © Gettyimages

По версии миллиардера, водитель Поль был завербован английскими спецслужбами в качестве информатора и использован "втёмную". Он должен был провезти пассажиров определённым маршрутом, но не знал о приготовленном для них ДТП. Возле входа в туннель машину либо подрезал, либо столкнул на опору белый "фиат", которым управлял другой агент спецслужб.

Сразу же после смерти Дианы её тело было забальзамировано, хотя в этом не было никакой необходимости. По версии Аль-Файеда, это было сделано, чтобы скрыть следы беременности и сделать невозможным проведение каких-либо посмертных экспертиз и эксгумации. Гипотезы миллиардера нашли поддержку у некоторых исследователей и даже отдельных представителей спецслужб.

Тайна водителя

После заявлений Аль-Файеда бывший сотрудник МИ-6 Ричард Томлинсон, ранее отсидевший год за разглашение государственной тайны, подтвердил, что водитель Анри Поль был британским агентом. Он утверждал, что в парижском "Рице" у разведки был информатор и им, скорее всего, был Поль. Кроме того, он уверял, что лично видел во время службы план похожей операции. Якобы в середине 90-х планировалось подстроить ДТП для югославского лидера Милошевича. Водителя его авто хотели ослепить при помощи специального стробоскопа из другой машины.

Представитель лондонской полиции лорд Стивенс демонстрирует доклад о выводах повторного расследования смерти принцессы Уэльской. Доклад занимает более 800 страниц и даёт объяснение десятку теорий заговора, выдвинутых Мохаммедом Аль-Файедом и его сторонниками. Фото © Gettyimages

Дополнительным аргументом в пользу связей Поля со спецслужбами стало обнаружение на его банковских счетах весьма внушительной суммы денег, значительно превышавшей его официальные доходы. За несколько месяцев до смерти Поль внёс на депозит сумму, эквивалентную 43 тысячам фунтов стерлингов, притом что за год работы в отеле он зарабатывал около 20 тысяч. Кроме того, в момент смерти при нём была довольно крупная сумма наличными.

Позднее в МИ-6 подтвердили, что замысел ликвидации "одного восточноевропейского лидера" действительно существовал, но от него отказались ещё на этапе обсуждения. От каких-либо связей с Полем спецслужбы открестились.

Грязная кровь

Согласно экспертизе, в крови водителя было обнаружено около 1,8 промилле алкоголя. Подобный уровень сопровождается следующим состоянием: шатающаяся походка, нарушение рефлексов и реакции, нечленораздельная речь, бурное проявление эмоций. Чтобы достичь такого опьянения, необходимо выпить чуть менее бутылки водки.

Автомобиль принцессы, 31 августа 1997 года. Фото © ТАСС / АР / Jerome Delay

Однако Аль-Файед представил записи с гостиничных камер видеонаблюдения, на которых Поль производил впечатление абсолютно трезвого человека. Все видевшие его перед поездкой свидетели также утверждали, что он был трезв. Наконец, невозможно представить, что сотрудники "Рица" посадили бы за руль машины, в которой ехал сын владельца отеля, человека, выпившего почти бутылку водки.

Белый "фиат"

Французская полиция сосредоточила основные усилия на поиске белого "фиата", который видели некоторые свидетели. После проверки нескольких тысяч авто наконец появился подозреваемый — Джеймс Андансон. Он был преуспевающим папарацци и продал этот автомобиль через месяц после гибели Дианы. Подозреваемый был допрошен, но его жена подтвердила, что в ту ночь находилась с ним в другом городе, в 150 километрах от места аварии. Его отпустили после того, как проданный автомобиль удалось отследить и на нём не обнаружили следов ДТП.

Вход в туннель Альма: место, где Диана получила смертельные травмы. Фото © Wikipedia

В 2000 году тело Андансона с пробитым виском было обнаружено в сожжённом автомобиле в лесу под Нантом. Официальный вывод следователей был ошеломительным: фотограф покончил с собой чрезвычайно экзотическим способом. Поджёг свой автомобиль и заперся в нём. А дыра в виске образовалась из-за воздействия огня.

Ряд СМИ опубликовали откровения одного из неназванных коллег Андансона. Тот незадолго до смерти якобы хвастался ему, что у него есть эксклюзивные фото Дианы и Аль-Файеда, которые вместе с плёнками хранятся в тайном сейфе. И если их опубликовать, то они станут "бомбой, которая взорвёт весь мир".

Интересно, что через месяц после загадочной гибели фотографа на фотоагентство, где он работал, был совершён вооружённый налёт. Трое неизвестных в масках убили сторожа и обыскали весь офис, однако не похитили никаких ценных вещей.

Аль-Файед-старший публично заявлял, что именно Андансон был реальным виновником смертельной аварии и имел связь со спецслужбами. Потом он якобы попытался заработать баснословную сумму на публикации сделанных при ДТП снимков и был устранён, дабы не допустить утечки информации.

Опасения Дианы

В начале нулевых Пол Баррелл — дворецкий Дианы, с которым она находилась в особо доверительных отношениях, — опубликовал её письмо, датированное 1995 годом. В нём принцесса выражала опасения, что её супруг — принц Чарльз — хочет подстроить ДТП, в котором она погибнет. Всё ради того, чтобы беспрепятственно жениться на своей любовнице — Камилле Паркер-Боулз.

Пол Баррелл. Фото © Gettyimages

Стоит отметить, что письмо было написано ещё до развода, который состоялся в 1996 году по инициативе Чарльза. Интересно, что Баррелл, ставший фигурантом дела о краже личных вещей принцессы, после конфиденциальных переговоров с королевской семьёй получил иммунитет от преследования и позднее начал выступать свидетелем уже с её стороны. В частности, он не раз публично опровергал утверждения Аль-Файеда-старшего о том, что Диана планировала выйти замуж за его сына.

Беременность

Аль-Файед также утверждал, что персонал парижской клиники забальзамировал тело покойной, хотя в этом не было необходимости. Это было сделано для того, чтобы скрыть факт её беременности. После этой процедуры никакие посмертные экспертизы уже не были возможны.

Фото © Gettyimages

В парижской клинике подтвердили, что самостоятельно приняли это решение, и даже признали, что пошли на небольшое нарушение закона: документальное оформление должно было быть сделано до процедуры, но они оформили необходимые бумаги задним числом. Однако медики утверждали, что пошли на это исключительно с благородной целью.

В ту пору стояла очень жаркая погода, а утром должна была наведаться делегация французских лидеров, желавших лично проститься с принцессой. Чтобы покойная была "в подобающем виде", они экстренно забальзамировали её.

Все близкие друзья Дианы, с которыми она находилась в доверительных отношениях, категорически опровергали факт её беременности и высказывали сильные сомнения в том, что она действительно собиралась выйти замуж за Аль-Файеда, с которым познакомилась всего месяц назад.

Ремень

Участвовавшие в расследовании ДТП эксперты неоднократно подчёркивали, что, если бы пассажиры были пристёгнуты, они, скорее всего, остались бы в живых, отделавшись только травмами.

Фото © Gettyimages

Однако друзья Дианы настойчиво уверяли, что принцесса очень внимательно относилась к вопросам безопасности и они не помнят ни одного случая, чтобы она пренебрегла ремнями во время поездки в машине.

Проведённая экспертиза автомобиля показала, что все ремни безопасности были в порядке, за исключением одного — на правом заднем сиденье. Как раз там, где сидела Диана. Однако специалисты не смогли однозначно установить, был её ремень повреждён ещё до аварии (из-за чего она не смогла им воспользоваться) или уже в результате аварии.

В деле о гибели Дианы действительно много странностей: пьяный водитель, который выглядел трезвым, загадочный белый "фиат" и ещё более загадочная гибель его предполагаемого водителя, неисправный ремень безопасности, опасения принцессы за свою жизнь. Неудивительно, что теории заговора пользуются куда большей популярностью, чем официально озвученная версия. Тем не менее и французское, и британское следствие пришли к одному выводу: главным виновником гибели Дианы является не справившийся с управлением водитель автомобиля Анри Поль.

Авторы Евгений Антонюк