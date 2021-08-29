Криоморги для инопланетян: Космические патрули ловят и пытают пришельцев Американский конспиролог Кори Гуд продолжает утверждать: правительство Земли давно вошло в договор с Альянсом межпланетных сил космоса и активно сотрудничает с инопланетянами. 28 августа, 21:40 Фото © Kinopoisk / "Люди в черном"

Всё это звучит абсолютно фантастически, но американский конспиролог и уфолог Кори Гуд продолжает утверждать, что земляне давно сотрудничают с пришельцами. Их базы находятся на обратной стороне Луны, на Марсе и в районе Юпитера. Также он заявляет, что таяние ледников в Антарктиде происходит не по причине потепления климата планеты, а потому что инопланетяне понастроили на ледяном континенте множество станций и нарушили экобаланс Антарктики. При этом Кори Гуд часто ссылается на анонимные источники в Пентагоне.

Землю охраняет космический патруль

Согласно его версии, некоторые расы из далёкого космоса похожи на людей, а многие из них живут среди нас: одни — по договору с правительством, другие же скрываются от властей. Отличить их от обычных людей можно только с помощью "интуитивной эмпатии" или генетических тестов. Их курируют специальные засекреченные даже на уровне правительств службы.

Как утверждают Кори Гуд и его коллега Эмери Смит, Солнечная система является участником Программы перехвата и допроса нарушителей. Происходит это так: едва не подающий опознавательных сигналов корабль беглеца появляется на окраинах нашей системы, как его тотчас перехватывают, заставляют приземлиться на одной из баз и арестовывают. Другие спецотряды отыскивают беглецов среди людей.

Одним из мест, где находится тюрьма для допросов и содержания "космических беглецов", Гуд и Смит считают базу американских ВВС Киртланд. Это огромная военная станция в штате Нью-Мексико, на юго-востоке от города Альбукерке. Она занимает более 20 тысяч гектаров, и её обслуживает не менее 23 тысяч человек.

Кори Гуд. Фото © pearltrees.com

Эмери Смит рассказывает, что ему неоднократно приходилось присутствовать при вскрытии тел умерших на базе пришельцев. Он уверяет, что их тела носили явные следы побоев и пыток. — Их так сильно били по голове, что при вскрытии обнаруживались характерные гематомы в мозгу, — уверяет конспиролог. — Часто встречались множественные переломы костей. Было очевидно, что их просто забили до смерти.

Смит указывал, что помимо травм и пыток похожие на людей пришельцы иногда умирали от голода. А Кори Гуд счёл это лишним подтверждением того, что на Земле действительно существуют тюрьмы для пришельцев, где их содержат, пытают и допрашивают.

Тем не менее Гуд считает, что основная тюрьма, где содержатся такие нарушители, находится на обратной стороне Луны. Там для инопланетян устроен настоящий ГУЛАГ, правда, трудиться их не заставляют — их либо содержат в тюрьмах, весьма похожих на земные, либо размещают по криокамерам и погружают в длительный сон. Эмери Смит назвал эти камеры криоморгами. В интервью журналисту Майклу Саллу он рассказывал, что на Луне находятся "сотни комнат с криокамерами". Тела погибших инопланетян поступают в распоряжение земных учёных "для изучения", но есть и те, кто в конце концов попадает на свободу. Обычно они либо начинают сотрудничать с правительством США, либо доказывают, что задержаны по ошибке, и тогда за них вступаются свои. Тогда пришельца "хлопают по плечу" и отпускают с извинениями.

Они уже здесь

Многие из инопланетян после тщательной проверки живут на Земле как обычные люди. Кори Гуд уверяет, что их не допускают в правительство, однако они могут работать руководителями в частном секторе. Тем не менее оба конспиролога не исключают, что в будущем, если человечество встанет на грань исчезновения, "спящие" специалисты из далёкого космоса могут сыграть в управлении Землёй особую роль. Могут ли они поработить человечество? На этот вопрос конспирологи не отвечают.

Здания на авиабазе Киртланд, включая диспетчерскую вышку. Фото © gaz.wiki

Но всё это касается лишь тех инопланетян, которые весьма похожи на людей. Гуманоидов-беглецов правительство США передаёт инопланетной расе драконидов. Кори Гуд считает, что Землю уже посещали инопланетяне, произошедшие от рептилий, насекомых, и даже инопланетяне-земноводные. Тем не менее конспиролог полагает, что только 10–15% инопланетян не похожи на людей.

Кстати, на Кори Гуда и Эмери Смита произвело впечатление шутливое признание бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что ему в своё время была вручена "совершенно секретная" папка, благодаря которой он теперь совершенно точно знает — инопланетяне есть, они уже на Земле.

Программа работает давно

Остаётся добавить, что Гуд и Смит отнюдь не первые, кто заявляет о неких государственных или даже надгосударственных структурах, которые по всей Земле задерживают, допрашивают и взаимодействуют с инопланетянами. Самое первое упоминание о таких структурах можно отнести к 1991 году, когда в журнале "Факты об НЛО" некий исследователь Фрэнк Кроуфорд опубликовал показания бывшего сотрудника ВМС США Оскара, который поведал ему про задержание, допрос и пытки, применяемые агентами спецслужб по отношению к некоему существу, якобы прибывшему из звёздной системы Тау Кита.

Фото © Kinopoisk / "Люди в чёрном"

Инопланетянин, которого агенты между собой называли условным именем Хэнк, был задержан в 1961 году — его нашли раненым в разбившемся летательном аппарате около Феникса, штат Аризона. Пришелец был похож на человека. Отличала его только бронзовая кожа и форма ушей. Но, если бы он отрастил волосы и прошёл мимо вас в супермаркете, вряд ли вы обратили бы на него внимание. У инопланетянина была сломана и зажата нога. Сначала корабль заполнили медики в защитных костюмах. Они хотели помочь пострадавшему, однако вскоре на площадке появился мужчина, который увёз пришельца. Хэнка отвезли в лабораторию в Северной Дакоте, где над ним проводили медицинские эксперименты, отчего он впоследствии умер.

Косвенным подтверждением этой истории может быть ставшая известной информация о секретной американской программе OZMA, которая годом ранее занялась исследованием космоса в созвездии Кита, Южное полушарие звёздного неба, на предмет возможных радиосигналов. Область поиска определялась звездой Тау Кита, которая по возрасту близка Солнцу. С другой стороны, если даже земные учёные и посылали к звезде Тау Кита какие-либо сообщения, вряд ли они могли бы так быстро дойти до неё.

Поскольку Эмери Смит предоставил сомневающимся американцам документы, подтверждающие его службу на базе Киртланд, американская общественность сочла, что рассказ похож на правду. Однако никаких настоящих доказательств существования инопланетян ни Кори Гуд, ни Эмери Смит не предоставили до сих пор. Поэтому верить им на слово или нет, каждый решает сам.

Авторы Александр Лаврентьев