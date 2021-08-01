"Бешеный" Нагиев был одержим Пугачёвой: Как серийный убийца преследовал Примадонну советской эстрады Убийца, промышлявший насилием с 17 лет, в юности занимался спортивной гимнастикой и штангой. И пусть он был невысокого роста — всего 165 сантиметров, но попасть к такому в руки означало верную смерть. 31 июля, 21:40 13511 13511 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Анна Салынская

Сама Пугачёва не любила откровенничать о произошедшем с журналистами. Её можно понять. Во-первых, вспоминать такое неприятно. А во-вторых, наверняка было в этом что-то суеверное, вроде как "не буди лихо, пока тихо".

Звериная натура

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Анатолий Нагиев родился в 1958 году в городе Ангарске Иркутской области. Его отец был дагестанцем (по другой версии — ингушем), а мать — казашкой. Вскоре семья переехала под Курск, в деревню Ивница, и отец ушёл.

Нагиев рос озлобленным и жестоким, отца обманывал, конфликты со сверстниками решал только в драке, из интерната, куда в конце концов его сдала мать, сбегал. Благодаря занятиям спортом он стал сильным и ловким, хотел стать цирковым артистом, мечтал о деньгах, о славе, о популярности у девушек.

Но с девушками отношения не складывались: несмотря на приятную внешность Нагиева, они отвергали его ухаживания — видимо, чуяли неладное. И тогда он стал добиваться близости силой. Впервые он совершил насилие в 17 лет — его жертвой стала лаборантка ПТУ, в котором он учился. В те годы для девушки было настоящим позором признать, что её изнасиловали, и напуганная лаборантка в милицию не обратилась. Промолчала и вторая жертва. Это укрепило насильника в мысли, что он может безнаказанно совершать всё что хочет. Только третья жертва — бывшая одноклассница — молчать не стала, и Нагиеву дали шесть лет.

В колонии в Коми АССР Нагиев устроил настоящее побоище зэкам, которые хотели сделать из него "манечку". Те дали ему погоняло Бешеный и отстали. Видимо, в среде заключённых Нагиев окончательно уверился, что удел женщины — быть жертвой, пищей для хищника. Хищником, разумеется, он считал себя.

В 1979 году за примерное поведение его освободили условно-досрочно — местный колхоз поручился за оступившегося парнишку. После освобождения Нагиева трудоустроили тут же, в деревне Чикшино, — хотели окончательно перевоспитать парня, но у того были свои планы на жизнь.

Первые убийства

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В 1978 году на экраны Советского Союза вышел фильм "Женщина, которая поёт", в котором 29-летняя Алла Пугачёва играла, по сути, саму себя — эстрадную певицу, которая ищет свой путь и свой образ. И кто бы мог подумать, что этот образ глубоко западёт в чёрное сердце молодого преступника: с того момента как Нагиев увидел фильм, он решил во что бы то ни стало добиться любви певицы, а если не получится — убить её. "Её голос всё время звучал у меня в голове", — позже признавался он следователям.

В 1979 году жертвой его роковой страсти пала случайная знакомая — Ольга Демьяненко, с которой Нагиев познакомился в январе в Печоре. Он решил, что Ольга похожа на певицу, напросился в гости, а когда они остались наедине — набросился на девушку. Ольга оказала сопротивление, и насильник пришёл в ярость. Кухонным ножом он нанёс девушке больше 30 ударов, а когда жертва затихла, надругался над телом и ушёл.

Его не поймали. Второй жертвой Нагиева стала Дарья Кравченко. Бешеный встретил её в пустом вагоне поезда, в котором ехал в Печору. Перегон был небольшой, и он сел в поезд, просто сунув проводнице деньги. Ему снова примерещилось, что девушка похожа на Пугачёву. Когда Дарья оказала сопротивление, Бешеный дважды ударил её ножом, потом задушил и опять надругался над телом, после чего хладнокровно спрятал труп в багажном отсеке под сиденьем, перешёл в другой вагон и вышел на ближайшей станции. И его опять не поймали — тело Кравченко нашли только тогда, когда в поезде стали прибираться, а проводница промолчала про безбилетника.

Тайная страсть

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После убийств Бешеный как ни в чём не бывало вернулся в Курск, устроился на передвижку киномехаником и стал колесить по ближайшим сёлам. За год он совершил не менее 30 изнасилований. Возможно, несколько раз тайно посещал Москву — хотел выследить Пугачёву.

Позже молва говорила о том, что Нагиев якобы даже проник в гримёрную Пугачёвой после концерта, подарил ей цветы и рассыпался в комплиментах. И что якобы она сама, своей рукой дала ему визитку с адресом. Другие уверяли, что однажды он даже заскочил за припозднившейся певицей в её подъезд, но якобы испугался консьержки и только поэтому не поднялся к квартире звезды эстрады.

Последнее никак не вяжется с нравом Бешеного. Вряд ли его испугала бы строгая консьержка. Что же касается эпизода со встречей за кулисами, то Пугачёва в интервью признавалась, что в гримёрку действительно приходил какой-то мужчина с цветами, ножом и требовал встречи с нею, но был ли это именно Нагиев — не ясно. Сошедших с ума поклонников и без Нагиева было предостаточно. По слухам, один из них даже убился, перепрыгивая с крыши на балкон квартиры певицы.

Впрочем, сотрудник милиции Николай Ефимченко, который допрашивал маньяка после задержания, рассказывал, что фотографий Пугачёвой у Бешеного было много. Он следил за ней как настоящий шпион, фотографируя у подъезда и карауля после концертов. Приходили к певице и письма с угрозами, но от кого они были, опять же не ясно.

Судя по всему, у Нагиева не получилось даже приблизиться к звезде, потому что 4 июля 1980 года он сорвался в поезде Москва – Харьков. По своему обыкновению, он сел в вагон № 7 без билета, дав взятку проводнице. Купейный вагон был почти пуст, до Олимпиады оставалось всего ничего. Вечером он одну за другой зарезал двух попутчиц — Татьяну Колесникову и Марию Лопаткину, затем проводниц — Татьяну Зезюлину и Татьяну Деревянко. Каждую после смерти изнасиловал, обобрал и потом, не торопясь, на ходу выбросил тела из поезда на перегоне Стальной Конь – Орёл – Становой Колодезь. По странной прихоти не тронул пожилого электрика, который ехал в этом же вагоне. Видимо, надеялся, что подозрение падёт на него. Однако в поезде нашлись свидетели, которые видели настоящего убийцу. По их показаниям, он весь вечер слонялся по поезду и приставал к женщинам.

Когда трупы женщин нашли, на уши подняли всю милицию и КГБ. Накануне Олимпиады контроль над делом взял на себя ЦК КПСС.

На Нагиева вышли оперативно. Среди вещей, снятых с женщин, оказалось приметное кольцо с замысловатым узором, это кольцо Нагиев подарил приятелю Дугину, с которым сидел. Тот зачем-то надел малое ему кольцо на палец, но снять не смог и обратился к ювелиру. К этому моменту ориентировки на краденые драгоценности уже были разосланы во все ювелирные мастерские. Сидельца взяли. Тот сразу сдал Нагиева — чалиться за убийства ему не хотелось.

В родительском доме в Ивнице оперативники нашли записную книжку Нагиева. Проверяя адреса, обнаружили, что один из них принадлежит Алле Пугачёвой. Взяли изувера 12 сентября в Днепропетровске, где он отсиживался у подруги.

В осаде

Фото © ТАСС / Максим Шеметов

На допросах маньяк признался во всех преступлениях и 2 июля 1981 года был приговорён судом города Курска к расстрелу. Он охотно рассказывал о своей страсти к певице, об изнасилованиях и убийствах, но умирать не собирался.

В первый раз он попытался сбежать из Орловского изолятора — разорвал наручники и выпрыгнул в окно, но приземлился на столик, за которым охранники резались в домино. Во второй раз он в курском СИЗО сломал кружку и вспорол себе живот, надеясь, что его оставят в тюремной больнице, откуда бежать легче. Однако с операционного стола его доставили обратно в СИЗО.

Третью попытку он предпринял уже после суда, когда его конвоировали в Новочеркасск на казнь. Случилось это под Курском во время выгрузки из вагонзака. Он неожиданно нырнул под поезд, стоявший на соседних путях, и был таков!

После побега по тревоге были подняты на ноги все отделения милиции, но взять его по горячим следам не удалось. На свободе Бешеный пробыл 40 дней. У милиции даже была версия, что, так как терять ему нечего, он может вплотную заняться Аллой Пугачёвой. Поэтому было решено предупредить певицу и её семью. Артистке пришлось жить как в осаде: задёргивать шторы, не подходить к окнам, постоянно оставаться с кем-нибудь из близких мужчин. В это время при ней неотлучно находились костюмер Людмила, муж Евгений Болдин и друг семьи Илья Резник. Они осматривали подъезд и путь до машины, когда Пугачёва выходила из дома, покупали продукты и не оставляли звезду без присмотра. Но жить так долго было тягостно, и Пугачёву решили выпустить за рубеж — на гастроли в Болгарию, где было намного безопаснее.

В женском платье и макияже

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Позже выяснилось, что преступник от места побега далеко не ушёл: промышлял мелким воровством на хуторе Яново Ростовской области. По иронии судьбы взяли его в женском платье. Когда милиция прочёсывала деревню, в которой скрывался маньяк, Нагиев переоделся женщиной и затесался в толпу сельчан, отмечавших свадьбу. Кто-то из мужчин заметил его волосатые ноги, и Нагиеву из-за насмешек пришлось бежать. На улице он наткнулся на милиционеров, метнулся от них в какой-то двор, залёг... Тут его и взяли, причём в маньяка пришлось всадить несколько пуль. Он и после этого оказывал сопротивление — понадобилось четверо сотрудников милиции, чтобы скрутить Бешеного.

Анатолия Нагиева сначала подлечили в больнице, а 5 апреля 1982 года казнили согласно приговору. Свою смерть неугомонный преступник пытался ещё раз оттянуть, напав на часового и откусив ему палец. Но это не помогло. Пугачёвой о расстреле сообщили иносказательно: "Не беспокойтесь. Он вас больше не потревожит".

Авторы Александр Лаврентьев