Последняя база инопланетян: Как прятали пришельцев по всему миру Кто лежит в африканских братских могилах, на Тибете и в Египте и почему шведская экспедиция до сих пор молчит о результатах генетической экспертизы найденных в Руанде мёртвых тел пришельцев. 27 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Эта сенсация началась с американского портала Weekly World News, но оказалась гораздо больше обычной журналистской утки, потому что на неё откликнулись учёные со всего мира. Да, археологи на Земле время от времени находят захоронения существ, которые совершенно точно не являются людьми.

Кладбище "чужих" в Руанде

По информации с портала, некий шведский антрополог Хьюго Чайлдс (Dr. Hugo Childs) в 2008 году вёл раскопки на территории Руанды — маленькой страны, находящейся почти в центре Африканского континента и известной резнёй, которую народ хуту устроил против народа тутси в 1994 году. В общем, репутация у страны такая, что ради простого удовольствия туда мало кто захочет поехать. Тем не менее шведские археологи поехали. Ничего необычного в этом не было: доисторический период страны действительно богат на находки, первые люди поселились там больше 6000 лет назад, а политики страны горели желанием найти доказательства того, что тутси и хуту — это совершенно разные народы. Якобы земледельцы хуту — аборигены местной земли, а скотоводы тутси пришли на неё издалека.

В ходе раскопок в джунглях под столицей Руанды — Кигали, — где берёт начало легендарный Нил, сотрудники экспедиции Хьюго Чайлдса обнаружили ранее неизвестное захоронение, возраст которого, по предварительным оценкам, не превышал 600 лет. В нескольких братских могилах лежало по 50 тел хорошо сохранившихся гуманоидов. Один взгляд на эти тела доказывал невозможное: людьми эти существа не были. Как поведал археолог журналистам в Кигали, рост неизвестных гуманоидов составлял около 213 см. Они были намного тоньше людей, но головы у них были в три раза больше человеческих. При этом у пришельцев совершенно отсутствовали рот, ноздри и глаза. Археолог предположил, что ориентироваться в пространстве существа могли, как летучие мыши, с помощью внутреннего радара.

Как они общались между собой, осталось загадкой.

Учёные из группы Чайлдса почти сразу же отвергли идею о том, что это могли быть мутанты. Они решили, что найденные тела свидетельствуют о том, что около 1400 года Африку посещали гости из далёкого космоса. И, судя по количеству тел, это были не просто разведчики, это был десант. Скорее всего, высадившиеся на Землю инопланетяне столкнулись с каким-нибудь земным вирусом, причём это необязательно должна была быть жёлтая лихорадка или Эбола. Вполне возможно, что в могилу звёздных гостей свёл обычный грипп.

Оставшаяся группа похоронила умерших и ретировалась с негостеприимной планеты. Чайлдс уточнил, что поиски следов приземления корабля ничего не дали, ведь прошло много лет, а артефактов было найдено до обидного мало. Археолог надеялся, что "эта находка изменит мир", но мир предпочёл отмахнуться и заявить, что такого не бывает. Мол, за 600 лет в тропическом климате тела должны были разложиться. Точка. Никому, видимо, в голову не пришла мысль, что тела инопланетян, существующие, возможно, на совершенно другой химической основе, чем тела людей, действительно могли сохраняться в тропическом климате Руанды довольно долго. На Земле тела умерших уничтожают бактерии. Но если бактерии не могут существовать в телах инопланетян, то и тела не могут разлагаться и сохраняются сотни лет.

Поначалу учёный рассказывал журналистам, что в ближайшее время будет произведён генетический анализ тел пришельцев, однако вскоре замолчал и пропал из виду, что позволило прессе строить различные конспирологические версии. Главными стали две: либо Чайлдса убрали спецслужбы, либо забрали те, кого он собирался исследовать.

Тибетские пришельцы с Сириуса

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Однако шила в мешке не утаишь, ведь это не единственная странная находка археологов. Перед началом Второй мировой войны в горном районе Баян-Хара-Ула, который находится на границе Китая и Тибета, экспедиция из Пекинского университета под руководством учёного Чи Пу Тэя нашла 716 могил существ, которые сильно отличались от людей. Захоронения находились в крохотных пещерах, выбитых в отвесной скале подобно пчелиным сотам.

Разумеется, ради науки было объявлено, что это выродившиеся мутанты. Существа действительно мало походили на людей: их рост был меньше 120 см, а на руках было по шесть пальцев. Кости конечностей были очень тонкими, а головы — непропорционально большими.

Чи Пу Тэй принял бы это объяснение, если бы не рисунки на стенах пещер и не странные артефакты, найденные в могилах.

На стенах могильников были выбиты Солнце, планета Земля и Луна, а пунктирная линия шла от Земли к неизвестной далёкой планете, находящейся вдали от Солнца. Что это было? Конечный пункт путешествия души умершего? Или же доказательства внеземного происхождения тибетских карликов?

В ещё больший тупик китайских учёных поставили артефакты — тонкие керамические диски с отверстием в центре и спиралевидными рисунками на поверхности.

Изучать их взялись только после завершения войны, во времена относительного спокойствия в Китае.

Профессор Цум Ум Нуй пришёл к выводу, что пиктограммы на дисках рассказывают историю народа под названием дроп, который 12 тысяч лет назад прибыл на Землю с планеты, вращающейся вокруг Сириуса. Корабль дропов потерпел крушение, восстановить его так и не смогли. Дропы жили в горах, в отдалении от людей, и постепенно вымерли один за другим, не в силах приспособиться к земному тяготению и земным болезням. Профессор проводил с дисками различные эксперименты и обнаружил странные вещи: во-первых, керамические диски каким-то образом сохраняли сильную намагниченность, а во-вторых, их вес постоянно менялся, становясь то больше, то меньше.

Выяснить, в чём тут дело, профессор так и не смог. В стране началась Великая культурная революция, учёный сбежал в Японию, а артефакты сгинули, возможно уничтоженные хунвейбинами, или были рассеяны по музейным хранилищам страны.

Сохранились свидетельства неких туристов, супругов Вегерер, которые в 1974 году побывали в Китае в музее города Сиань, видели там диски и даже сфотографировали их. Заинтересовавшийся их рассказом журналист Петер Красс пытался увидеть диски в 1994 году, но ничего не нашёл. Директор музея комментировать предъявленные фотографии не стал и просто ушёл от разговора с австралийцем.

Египетский пришелец в Долине царей

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В конце XX века в Египте в Долине царей археолог Гастон де Виллар нашёл усыпальницу, принадлежавшую, предположительно, вельможам Древнего царства, существовавшего не менее 4 тысяч лет назад.

Среди нескольких обычных мумий людей того времени он обнаружил мумию существа, хоть и похожего на человека, но всё-таки отличающегося от него. У существа был череп раздвоенной формы; огромные глазницы в половину лица; широкий безгубый рот; уши и нос отсутствовали; рост существа составлял 2,5 метра — по сравнению с людьми того времени он был гигантом.

Его захоронение сопровождали не менее странные артефакты: диски из полированного металла, металлический костюм с остатками пластика и глиняные таблички, на которых были изображены звёздные карты и неизвестные механизмы. Де Виллар пришёл к выводу, что перед ним останки пришельца. Учёного удивило, что гуманоид был похоронен со всеми почестями, полагающимися вельможе знатного рода. Его саркофаг был богато украшен и окружён сосудами с зерном и другими продуктами, а также обставлен предметами роскоши.

Но стоило ему заикнуться египетским властям о своей находке, как на раскопки пожаловали военные. Тело инопланетянина было изъято и увезено в неизвестном направлении. Военные забрали и все подозрительные артефакты, оставив учёного буквально ни с чем. Де Виллар утверждал, что командовали египтянами американцы.

Все эти случаи свидетельствуют об одном: либо власти и официальная наука не хотят слышать о пришельцах в силу собственной косности, либо они знают достаточно много и поэтому препятствуют распространению сведений. Возможно, такое поведение связано с опасностью, которую инопланетяне представляют для людей. Иначе заговор молчания объяснить невозможно.

Авторы Александр Лаврентьев