Охотница за стариками: Как "уральская волчица" 18 лет держала в страхе пенсионеров и не оставляла следов после убийств В поисках кровавой преступницы правоохранительные органы пытались задействовать даже экстрасенсов, но все усилия были тщетны, пока она сама не оставила им подсказку. 28 августа, 21:40 Ирина Гайдамачук. Фото © ТАСС / Буценко Антон

Кровавый водоворот

Всё началось ещё в 2002 году, и долгое время уголовный розыск Красноуфимска был уверен, что искать надо переодетого мужчину — с такой поистине звериной силой наносились удары молотком по головам жертв. Но вскоре выяснилось, что это не так.

Вокзал станции Красноуфимск. Фото © wikipedia

Первой жертвой преступницы стала пенсионерка города Красноуфимска, проживавшая на улице Ухтомского. Поначалу оперативники не придали большого значения убийству — эхо 1990-х ещё гуляло по улицам российских городов. Животная жестокость была не в новинку. А когда эксперты обнаружили, что в квартире отсутствуют отпечатки пальцев и другие следы преступления, стало ясно, что перед милиционерами очередной "висяк", раскрыть который вряд ли удастся.

Добыча убийцы оказалась более чем скромной — небольшая сумма денег да пара золотых колечек. Но, когда убийства последовали одно за другим, операм и следователям стало ясно: город погружается в кровавый водоворот, вырваться из которого будет трудно, преступник по-прежнему не оставлял никаких следов. Лишь через год, в феврале 2003-го, стало ясно, что орудует женщина. Одна из старушек после нападения осталась жива. Первые удары молотком прошли вскользь, и пенсионерка успела заголосить. На крики прибежали соседи, и убийца скрылась. Только тогда уголовному розыску удалось составить фоторобот преступницы. С портрета на них смотрела ничем не примечательная и даже приятная женщина. "Уральская волчица!" — процедил кто-то сквозь зубы. Эта кличка надолго пристала к 37-летней Ирине Гайдамачук.

Только на месте девятого убийства она оставила милиционерам подсказку — окровавленный молоток. Теперь у силовиков были отпечатки пальцев, а на молотке нашли следы крови сразу трёх жертв.

Долгое расследование

После убийства в Нижнем Тагиле в 2008 году милиция подняла на ноги весь уголовный мир. Трясли всех — информаторов, воров, картёжников, вчерашних убийц, вышедших на свободу. Но все открещивались. Однажды озлобленным милиционерам показалось, что им улыбнулась удача: под прессингом на допросах задержанная по подозрению в убийстве алкоголичка призналась, что это она убила всех старушек, и даже сочинила историю — якобы в юности её изнасиловали, а помогала в этом пенсионерка. Однако пока недобросовестные сотрудники милиции потирали руки и шло следствие, было совершено ещё одно убийство. Подозреваемую пришлось отпустить, а переусердствовавшие "герои" расследования сами пошли под суд.

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Тем временем было совершено ещё несколько убийств. Милиция привлекла к расследованию даже местных магов и экстрасенсов, которых водили на места преступлений и показывали портрет преступницы, но и это не помогло.

Только в 2010 году оперативники смогли выйти на след "волчицы". Убийца к этому времени настолько обнаглела, что совершила преступление на той же улице в Красноуфимске, что и в первый раз, на Ухтомского. 81-летнюю пожилую женщину она несколько раз ударила по голове молотком, а после не желающую умирать жертву утопила в ванне. Опрос соседей помог выяснить, что незадолго до смерти пенсионерка искала мастеров по ремонту квартир и нанимала некую Ирину побелить потолки. Погибшая даже рассказывала соседкам, что мастер Ирина работает маляром в депо железной дороги.

Так следствие вышло на реальную виновницу всех смертей — Ирину Гайдамачук. Когда её задержали и сняли отпечатки пальцев, выяснилось, что они полностью совпадают с теми, что были найдены на молотке в 2003 году. Перед милиционерами сидела ничем, в общем-то, не примечательная женщина средних лет. Не верилось, что перед ними преступница, отнявшая жизнь у 17 человек, та самая "уральская волчица".

Хищница

Можно было бы подумать, что на путь преступлений Гайдамачук толкнула тяжёлая жизнь, полная горестей и лишений. Но нет. Причиной стал порок — алкоголизм и не очень удачный брак с водителем Петром. Муж был в два раза старше Ирины. У супругов даже была дочь. Поняв, что отучить от алкоголя жену вряд ли возможно, водитель бросил женщину. А та, в свою очередь, бросила ребёнка, сдав его в детский дом, вышла замуж во второй раз и вот тут-то и пристрастилась к преступлениям. Спиртное любила, но в запоях замечена не была, ходила на работу в депо, воспитывала второго ребёнка, бросила мужа незадолго до ареста.

На допросах "уральская волчица" рассказала, что первое убийство было спонтанным — она пришла к пенсионерке сделать ремонт и неожиданно увидела на комоде золотые колечки. Мысль, что старушку можно обокрасть, не оставляла преступницу. Выждав удобный момент, Гайдамачук расправилась с жертвой, забрала деньги и кольца и ушла. Угрызений совести она не испытывала: пенсионеры, по её мнению, людьми не были — они должны были "освободить дорогу для последующих поколений". Мысль не новая, но менее преступной от этого не стала.

Ирина Гайдамачук (на втором плане справа), обвиняемая в убийстве 17 пожилых людей, на заседании Свердловского областного суда. Фото © Буценко Антон

Слушая рассказ убийцы, следователи поражались её хладнокровию. Однажды, когда она убила очередную жертву и обшаривала квартиру, в дверь позвонил участковый. Гайдамачук спокойно дождалась, когда он уйдёт, и после этого вышла из квартиры. Она без всяких эмоций и сожалений на местах показывала работникам силовых структур, как убивала пенсионерок.

Наниматься к жертвам она вскоре перестала — проникала в квартиры под видом работника соцзащиты или горгаза. Поскольку жертвы были нищими, 17 убийств женщин в возрасте от 81 до 86 лет принесли преступнице всего около 50 тысяч рублей. Самой большой добычей однажды стали "похоронные" 16 тысяч рублей, припрятанные одной из пожилых женщин в далёком уголке комода. Что же тогда толкало её на преступления? Власть над беззащитной и заведомо более слабой жертвой? Упоение чужим страхом? Выяснить это не удалось. "Монстр!" — качали головой бывалые следователи.

С абсолютным спокойствием Гайдамачук выслушала и собственный приговор. В каком-нибудь штате Теннесси её бы посадили на электрический стул, но гуманный российский суд, не имея возможности приговорить женщину к пожизненному заключению, дал ей всего 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. "Уральская волчица" может выйти на свободу уже в 2030 году. Ей будет всего 57 лет. Три года до пенсии.

Авторы Александр Лаврентьев