Как "отец народов" отвечал влюблённым девушкам, заступался за священников и проявлял человечность Оглавление Сталин и девушки Сталин и священники Сталин и сын царя Сталин и подчинённые Иосиф Сталин был человеком очень неординарным и способным на необычные поступки. В том числе он очень сильно помог сыну императора Александра III. 41310 41310 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Getty Images / Culture Club

Сталин и девушки

Фото © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group, © Shutterstock

Представьте себе, но у девушек Сталин пользовался популярностью. Вряд ли в те годы они знали о сторонах его личной жизни. Для некоторых он был идеалом мужчины. Однажды на стол Сталину легло письмо от незнакомой девушки Рахиль Дизик. Рахиль работала педагогом в школе-санатории на станции Красково города Москвы и буквально признавалась Иосифу Виссарионовичу в любви. Она объясняла, что вождь ей часто снится, высылала ему свою карточку и выражала надежду на то, что Сталин согласится назначить комсомолке свидание. — Если можно, ответьте поскорей, — так наивно звучали последние строки письма. — Если мои надежды окажутся напрасными и мы не увидимся, убедительно прошу отослать мне фотографию.

Фото © ТАСС

Сталин не только отослал девушке назад фотографию и само письмо, но и ответил. — Товарищ Незнакомка! — писал он в ответ. — Прошу верить, что у меня нет желания обидеть Вас, а к Вашему письму готов отнестись "с уважением". И всё же должен сказать, что я лишён возможности (нет времени!) удовлетворить Ваше желание. Желаю Вам всего хорошего.

В 1929 году к Сталину как к последней надежде на публикацию обратилась 22-летняя журналистка Елена Микулина. Девушка написала основательную статью о соцсоревновании, но ни одна редакция так и не рискнула её опубликовать. Возможно, редакторы сочли, что тема слишком серьёзная, а автор — слишком молода. Тогда Елена совершила весьма дерзкий по меркам того времени поступок: принесла статью в ЦК партии и попросила, чтобы её записали на приём к Иосифу Виссарионовичу. Секретарь, впрочем, журналистку к Сталину не пустила, но позволила оставить статью в ЦК, чтобы с ней по возможности ознакомились.

Вождь не только прочёл работу дерзкой комсомолки, но и пригласил её на встречу. Девушку он принял сразу после делегации из Британии. Разумеется, девица надеялась, что Сталин куда-нибудь позвонит, но тот поступил мудрее: он сказал, что напишет предисловие к статье, если автор подождёт хотя бы дней десять. А узнав, что девушка мечтает проехаться по новостройкам СССР, Иосиф Виссарионович исполнил её мечту. Через несколько дней статья была опубликована в газете "Правда", а сама Елена вскоре поехала в командировку от редакции газеты.

Сталин и священники

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group, © ТАСС / Сергей Ермохин

Отношения Сталина с Русской православной церковью были весьма непростыми. Во времена раннего СССР священники и их семьи увольнялись со всех работ, лишались права голоса, а в 1937 году был уничтожен 21 член православного епископата, а тысячи священнослужителей были отправлены погибать в лагеря.

Но нельзя отвергать и тот факт, что Сталин заступался как за всю Церковь, так и за отдельных её пастырей. Уже в 1933 году вождь писал главе ОГПУ Менжинскому, что нельзя строить новое жильё для пролетариата за счёт сноса храмов — ведь это памятники русского зодчества. В том же году была снята с репертуаров театров Москвы комическая опера "Богатыри", в которой крещение Руси подавалось с издевательствами.

В 1938 году, когда Никита Хрущёв, бывший председателем Московского обкома, затеял в столице большую чистку, позакрывал все храмы и бросил в застенки почти всех священников Москвы и области, Сталин написал ему коротко и ясно: "Уймись, дурак!" И приказал отпустить священников — даже тех, кого уже судили. Доказательство тому — выписка из протокола 98-го заседания политбюро под № 1697/13 от 11.11.1939 года. По нему указ Ленина от 1919 года "О борьбе с попами..." отменялся, практика преследования и ареста духовенства признавалась "нецелесообразной", а все дела священнослужителей были обязательны к пересмотру.

Известно, что маршал Василевский происходил из многодетной семьи священника. Однако из опасения попасть под репрессии практически все дети священника, включая маршала, прекратили с ним общение. Они знали, что старик едва сводит концы с концами, живёт у старшей дочери — вдовы, потерявшей на войне мужа и сына, но отрекались от него, указывая в анкетах, что "связи с отцом не имеют". Между тем все братья Василевские выбились в люди — среди них были агроном, врач и военный лётчик.

Однажды священник всё-таки решился написать сыну-маршалу письмо, но тот, получив его, сразу же донёс об этом факте секретарю партийной организации. Тот потребовал, чтобы Василевский оставил письмо без ответа. Однако через неделю, когда маршал оказался на приёме у Сталина, вождь не только укорил полководца за то, что тот не общается с престарелым отцом (которому было уже 83 года) и не помогает ему, но и потребовал, чтобы Василевский немедленно выслал священнику денег, и даже предложил маршалу перевезти отца и сестру к себе, чтобы помогать обоим.

Сталин и сын царя

Сталин и Александр III. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group, © Wikipedia

По свидетельству писателя Феликса Чуева, однажды Сталин заступился за сына царя, правда внебрачного. Якобы император Российской империи Александр III в одной из своих поездок по стране согрешил с некоей "особой низкого звания". Родившегося сына назвали Сергеем Александровичем Миротворцевым — фамилию отпрыску дали по прозвищу государя, которого молва называла Миротворцем. Во время революции и Гражданской войны он сумел избежать расправы большевиков, однако в 1930-х годах сотрудники НКВД занялись отпрыском царского рода всерьёз.

На самом деле неизвестно, был блестящий московский хирург Сергей Миротворцев сыном царя или это просто легенда. По официальной версии, Миротворцев родился в станице Усть-Медведицкая в семье учителя. Но тем не менее Чуев утверждал, что Сталин лично прекратил преследование медика грубоватой шуткой: "Сын не виноват, что отец у него такой [человек с повышенной любвеобильностью]". Кстати, за научные труды Сергей Миротворцев был признан заслуженным деятелем науки РСФСР.

Сталин и подчинённые

Сталин и генерал Маркиан Попов. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group, © Wikipedia

Сохранилось множество свидетельств о том, что Сталин очень мягко относился к тем, кто от него зависел. Однажды, увидев, что часовой, охранявший его, мокнет под дождём на посту, вождь велел на каждом посту оборудовать укрытия от дождя — "грибки". Сталин отказывался наказывать то и дело засыпавшего в машине телохранителя, зная, что у того дома проблемы и он попросту не высыпается. Вместо этого Иосиф Виссарионович приказал выделить телохранителю отдельную квартиру с несколькими комнатами, чтобы тот мог отдыхать отдельно от беспокойных родных.

А когда генерал Маркиан Попов запил и не являлся к вождю трое суток, чтобы получить новое назначение, Сталин... простил военачальника, прочитав ему поучительную историю. Иосиф Виссарионович знал, что Попов склонен к излишней выпивке, но он также знал, что это талантливый и очень везучий человек, а такие люди были нужны Кремлю.

Маршал Язов описывал ситуацию, когда один из генералов явился к Сталину совершенно пьяным. Чтобы хоть как-то держаться на ногах, он был вынужден опереться о стол генералиссимуса. Все затаили дыхание, ожидая гнева вождя, но Иосиф Виссарионович отпустил офицера, сказав ему, что тот "явно нездоров сегодня". Присутствовавшим Сталин объяснил, что генерал только сегодня получил награду и обмыл её, не зная, что его вызовут в Кремль. Поэтому его поведение простительно.

Маршал Александр Голованов характеризовал вождя так: "Строгий спрос по работе и забота о человеке были у него неразрывны. Они сочетались в нём так естественно, как две части одного целого, и очень ценились всеми.... После таких разговоров как-то забывались тяготы и невзгоды. Вы чувствовали, что с вами говорит не только вершитель судеб, но и просто человек".

А Феликс Чуев писал об Иосифе Виссарионовиче буквально следующее: "У Сталина была хорошая черта: он не любил всякую сволочь и очень любил Россию. Он был для честных. И воспитывал надёжных. Потому и побеждали".

Авторы Майя Новик