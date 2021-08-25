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    Мама весело проводила время с дочерьми, не подозревая, что за младшенькой прячется чьё-то белое лицо

    Лишь пересмотрев видео, мексиканка поняла, что жизнь её ребенка ещё совсем недавно висела на волоске.

    25 августа, 07:05

    Кадр из видео © Facebook / Эрнандеса Бланка

    Эрнандеса Бланка из Мексики весело проводила время со своими дочерьми на детской площадке. Пока младшая скатывалась с горки, женщина снимала всё происходящее на видео, надеясь, что в будущем она будет пересматривать кадры и с улыбкой вспоминать прошлое. Но, придя домой, мама решила оценить видео сразу. Лучше бы она этого не делала. Ведь за её ненаглядной всё это время прятался "упырь".

    Я не знала, загружать или нет, но решила всё-таки поделиться. Это случилось с моей дочерью четыре дня назад

    Эрнандеса Бланка

    Видео © Facebook / Эрнандеса Бланка

    Мы были на Сан-Николасе, недалеко от Walmart. Я не знаю, в чём причина и почему это случилось именно с моей младшей дочкой... Каждый раз, когда я смотрю видео, у меня мурашки по коже

    Эрнандеса Бланка

    На леденящих душу кадрах видно, что малышка быстро спускается с горки. И только самый внимательный зритель в начале ролика заметит бледное маленькое лицо человека, который слово столкнул девочку вниз. Как только Эрнандеса заметила "упыря" на ролике, она тут же выложила запись на своей странице в "Фейсбуке". Видео моментально стало вирусным, пишет The Sun.

    Кадры из видео © Facebook / Эрнандеса Бланка

    Кадры из видео © Facebook / Эрнандеса Бланка

    Также в комментариях мама попросила пользователей соцсети поделиться предположениями, что же это могло быть. Лучше бы она этого не делала, ведь после прочтения комментариев под видео может стать лишь страшнее

    У этого существа действительно призрачное лицо

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    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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