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Мама позвала к себе маленькую дочь и только тогда увидела, как за её спиной следует тёмный силуэт

Что это было, мама не смогла понять даже спустя пять лет.

28 августа, 11:00

Кадры из видео © TikTok / genevieves.monster

Пользовательница TikTok genevieves.monster недавно поделилась записью случая, который она до сих пор вспоминает с ужасом. В 2016 году, когда дочь Женевьевы была совсем малышкой, мама услышала, что её ненаглядная с кем-то разговаривает. Всё бы ничего, вот только жили они вдвоём и больше никого дома не было. Перепугавшись, женщина схватила телефон и позвала девочку. То, что она увидела, повергло женщину в шок.

Кадры из видео © TikTok / genevieves.monster

Дочурка прибежала почти сразу и выглядела совершенно нормально. Поначалу Женевьева успокоилась, но ненадолго. Пересматривая видео, она поняла, что кадры больше напоминают фрагмент фильма ужасов. Рядом с её дочерью, весело шагавшей из темноты, шёл огромный тёмный силуэт. Что это такое было, женщина не поняла даже спустя пять лет, пишет The Sun.

Кадры из видео © TikTok / genevieves.monster

Вспомнила об ужасном ролике Женевьева на прошлой неделе, и не зря. Когда девушка опубликовала его в своём TikTok-аккаунте, видео моментально завирусилось. Всего за пару дней его посмотрело порядка 2,5 млн человек. В комментариях пользователи так и не смогли помочь маме с определением силуэта на видео. Сошлись на том, что это лишь очередной призрак. Правда, совсем не обязательно злой.

Не все духи злые. Если ребёнок не боится, то и вам не стоит. Малыши прекрасно чувствуют негатив

jjre27

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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