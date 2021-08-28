Мама позвала к себе маленькую дочь и только тогда увидела, как за её спиной следует тёмный силуэт
Что это было, мама не смогла понять даже спустя пять лет.
Пользовательница TikTok genevieves.monster недавно поделилась записью случая, который она до сих пор вспоминает с ужасом. В 2016 году, когда дочь Женевьевы была совсем малышкой, мама услышала, что её ненаглядная с кем-то разговаривает. Всё бы ничего, вот только жили они вдвоём и больше никого дома не было. Перепугавшись, женщина схватила телефон и позвала девочку. То, что она увидела, повергло женщину в шок.
Дочурка прибежала почти сразу и выглядела совершенно нормально. Поначалу Женевьева успокоилась, но ненадолго. Пересматривая видео, она поняла, что кадры больше напоминают фрагмент фильма ужасов. Рядом с её дочерью, весело шагавшей из темноты, шёл огромный тёмный силуэт. Что это такое было, женщина не поняла даже спустя пять лет, пишет The Sun.
Вспомнила об ужасном ролике Женевьева на прошлой неделе, и не зря. Когда девушка опубликовала его в своём TikTok-аккаунте, видео моментально завирусилось. Всего за пару дней его посмотрело порядка 2,5 млн человек. В комментариях пользователи так и не смогли помочь маме с определением силуэта на видео. Сошлись на том, что это лишь очередной призрак. Правда, совсем не обязательно злой.
Не все духи злые. Если ребёнок не боится, то и вам не стоит. Малыши прекрасно чувствуют негатив
WOW-video
Любовное послание, которое турок оставил на асфальте в Ростове-на-Дону, насмешило пользователей Сети
вчера в 15:53
Этот египетский спортсмен стал чудом Паралимпиады, ведь он играет в настольный теннис без рук
вчера в 07:52
Девушка выглядит как мистер Бин, но макияж превратил её в такую красотку, что невозможно пройти мимо
26 августа, 16:04
Комментариев: 0