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Стюардесса раскрыла до обидного простые секреты, как пересесть из эконома в первый класс

О бесплатном апгрейде до более комфортного места в салоне мечтает любой пассажир. Воплотить эти фантазии в жизнь гораздо легче, чем кажется. Везение никто не отменял, но от вас тоже кое-что зависит.

28 августа, 09:00

Фото © Instagram / cierra_mistt

У стюардессы Сьерры Мистт почти три миллиона подписчиков в TikTok, где она делится секретами своей работы. Девушка рассказывает, почему бортпроводники осматривают пассажиров с ног до головы и зачем складывать столики во время взлёта и посадки. Но самая полезная информация, которую там можно почерпнуть, связана с повышением класса обслуживания, пишет Mirror.

Фото © Instagram / cierra_mistt

Фото © Instagram / cierra_mistt

Это кажется невероятным, но самый простой способ пересесть из эконома на более дорогие места — быть вежливым с персоналом.

Чудеса начинают происходить, когда кто-то приносит нам кофе или шоколадку, особенно в такие смены, когда мы просто не успеваем сходить за едой

Сьерра Мистт

Стюардесса

Но иногда пассажирам просто везёт: их могут пересадить в переднюю часть самолёта, где располагаются первый и бизнес-класс, из соображений безопасности.

Если самолёт полупустой, то для лучшей развесовки нам приходится перемещать людей из хвостовой части в переднюю

Сьерра Мистт

Стюардесса

Фото © Instagram / cierra_mistt

Фото © Instagram / cierra_mistt

Видео, в котором Сьерра делится этими лайфхаками, набрало более трёх миллионов просмотров и почти 700 тысяч лайков. Стюардесса предупредила подписчиков, что описанные методы не дают стопроцентной гарантии повышения класса обслуживания и не выражают официальной позиции авиакомпании, в которой она работает.

Фото © Instagram / cierra_mistt

Фото © Instagram / cierra_mistt

В комментариях к видео один из коллег Сьерры признался, что много раз пересаживал вежливых пассажиров в переднюю часть салона.

В следующий раз ищите меня возле стюардессы со стаканом кофе из Starbucks, — написал другой пользователь.

Но кто-то решил сэкономить даже на лайфхаке и поинтересовался, можно ли использовать более дешёвый кофе, например марки Nescafe.

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Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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