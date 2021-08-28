Стюардесса раскрыла до обидного простые секреты, как пересесть из эконома в первый класс

У стюардессы Сьерры Мистт почти три миллиона подписчиков в TikTok , где она делится секретами своей работы. Девушка рассказывает, почему бортпроводники осматривают пассажиров с ног до головы и зачем складывать столики во время взлёта и посадки. Но самая полезная информация, которую там можно почерпнуть, связана с повышением класса обслуживания, пишет Mirror.

Это кажется невероятным, но самый простой способ пересесть из эконома на более дорогие места — быть вежливым с персоналом.

Чудеса начинают происходить, когда кто-то приносит нам кофе или шоколадку, особенно в такие смены, когда мы просто не успеваем сходить за едой

Но иногда пассажирам просто везёт: их могут пересадить в переднюю часть самолёта, где располагаются первый и бизнес-класс, из соображений безопасности.

Если самолёт полупустой, то для лучшей развесовки нам приходится перемещать людей из хвостовой части в переднюю

Видео , в котором Сьерра делится этими лайфхаками, набрало более трёх миллионов просмотров и почти 700 тысяч лайков. Стюардесса предупредила подписчиков, что описанные методы не дают стопроцентной гарантии повышения класса обслуживания и не выражают официальной позиции авиакомпании, в которой она работает.

В комментариях к видео один из коллег Сьерры признался, что много раз пересаживал вежливых пассажиров в переднюю часть салона.

— В следующий раз ищите меня возле стюардессы со стаканом кофе из Starbucks, — написал другой пользователь.

Но кто-то решил сэкономить даже на лайфхаке и поинтересовался, можно ли использовать более дешёвый кофе, например марки Nescafe.