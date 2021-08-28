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Мама семерых детей появилась в видео вместе с дочками, и никто не может понять, кому из них тут 46

Красоток часто путают между собой и принимают за сестёр, хотя Джессика уже выносила и родила семерых детей.

28 августа, 08:00

Фото © Instagram / alyssa_kimber

Тиктоки 46-летней Джессики Энслоу из Юты, США, могут вызвать зависть у кого угодно и вовсе не по причине удивительной оригинальности. Мама семерых детей танцует в кадре, снимает липсинки и стандартные челленджи вместе со своими старшими дочерьми — 26 и 18 лет. Всё дело в том, что вечно молодую маму просто невозможно отличить от её детей, несмотря на значительную разницу в возрасте.

Видео © TikTok / jessicaenslow

С каждым новым видео Джессика всё сильнее поражает пользователей Сети внешностью. Она стильно одевается, модно красится и тщательно следит за собой. Джессика признаётся, что с такой оравой детей ей сложно выделить время для себя. Но она считает, что главное здесь — желание, а способ его выполнить всегда найдётся, пишет The Sun.

Фото © Instagram / alyssa_kimber

Фото © Instagram / alyssa_kimber

Три раза в неделю молодая мама ходит в фитнес-зал и каждый понедельник встаёт пораньше ради кардиотренировок. Она следит за питанием, отдавая предпочтение пище с большим содержанием белка и клетчатки, а перекусы сводит к минимуму. Джессика считает, что сейчас она в гораздо лучшей форме, чем была в молодости — до всех детей.

Фото © Instagram / jessicaenslow

Фото © Instagram / jessicaenslow

Мне было довольно непросто придумать, как всё успевать. Я считаю, что нужно быть жёстким в установке целей, но гибким в способах их достижений. Я знаю множество мамочек, которые смогли многого добиться, просто занимаясь дома. Можно внести какие-то изменения, но в целом этого хватает, чтобы улучшить наше здоровье!

Джессика Энслоу

Бабушка исполнила детскую мечту и стала моделью в 55 лет, снимаясь назло хейтерам в нижнем белье

Бабушка исполнила детскую мечту и стала моделью в 55 лет, снимаясь назло хейтерам в нижнем белье

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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