Бабушка исполнила детскую мечту и стала моделью в 55 лет, снимаясь назло хейтерам в нижнем белье

Когда я решила в 50 лет перестать красить волосы, мне стало легче — я вроде как приняла себя. Я будто снимала с себя слои, познавала себя. И с каждым разом мне становилось всё комфортнее. Однако в своей фигуре я была всё же не уверена. Но во время съёмки в белье фотограф включил нам музыку, мы танцевали и веселились. И что я хочу сказать: если мне удобно в своём теле и я люблю его, то так же сможете и вы

Мия Мауги