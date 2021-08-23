Бабушка исполнила детскую мечту и стала моделью в 55 лет, снимаясь назло хейтерам в нижнем белье
Надежды Мии растоптали ещё в школе, предложив более реалистичный вариант — работать медсестрой. А теперь женщина видит себя на многих рекламных плакатах по всей стране.
55-летняя Мия Мауги из Лондона, Великобритания, с детства мечтала стать моделью, но школьный специалист по профподготовке лишь скептически на неё посмотрел и предложил устроиться медсестрой. Расстроенная девушка решила присоединиться к миру искусства и шоу-бизнеса другим путём, закончив курсы фотографии и работая музыкальным журналистом, пишет The Sun.
В итоге спустя несколько лет Мия была с двумя дочерьми на руках, лишними килограммами после беременности и седыми волосами. Волосы были отдельной темой. Женщина начала седеть в 31 год, поэтому очень переживала из-за них и красилась каждые две недели. Она не хотела, чтобы её считали старой. По этой же причине Мия старалась одеваться стильно, хоть это и было проблематично — во всех магазинах мода существовала только для молодёжи.
Стараясь доказать себе и всем остальным, что возраст красоте не помеха, 54-летняя Мия принялась выкладывать свои несмелые луки в "Инстаграме". Там они внезапно многим пришлись по вкусу. И оказалось, что всем безразлично — седые у женщины волосы или нет. Сразу же к Мие стали поступать предложения от модельных агентств, и бабушка сперва даже не поверила своим глазам. Женщина ещё помнила, что у неё нет никаких шансов попасть в мир моды. Но выяснилось, что школьный специалист по профподготовке сильно ошибался, и спустя год Мия стала рекламировать бельё марки Marks & Spencer’s и других популярных брендов.
Фото © Instagram / miamauge
Когда я решила в 50 лет перестать красить волосы, мне стало легче — я вроде как приняла себя. Я будто снимала с себя слои, познавала себя. И с каждым разом мне становилось всё комфортнее. Однако в своей фигуре я была всё же не уверена. Но во время съёмки в белье фотограф включил нам музыку, мы танцевали и веселились. И что я хочу сказать: если мне удобно в своём теле и я люблю его, то так же сможете и вы
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