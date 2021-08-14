50-летняя воспитательница всю жизнь страдала из-за огромной груди, пока не стала моделью купальников

50-летней Рейчел Перу из Лидса, Великобритания, с подросткового возраста доставалось из-за огромной груди. Одноклассники отпускали неприличные шутки, вызывая комплексы у девушки. А позже, куда бы Рейчел ни пошла, её сопровождали пристальные взгляды и неприятные комментарии. Поэтому всю жизнь женщина избегала бассейнов, чтобы не носить купальники, сутулилась и выбирала мешковатую одежду, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / rachelperu1

Рейчел даже думала сделать операцию по уменьшению груди, однако в то время у неё были маленькие дети и она боялась, что восстановление скажется на её материнстве. Лишь позже, разведясь с первым мужем и начав посвящать время себе, женщина постаралась принять себя. В качестве шутки она приняла участие в модном показе, чтобы собрать денег для благотворительного онкологического фонда. А после ей стали регулярно поступать предложения сняться для рекламы.

Фото © Instagram / rachelperu1

Рейчел сама не заметила, как моделинг стал занимать в её жизни всё больше и больше места. Женщина позировала для журналов в нижнем белье и купальниках, а к её огромной и неудобной груди в фешен-мире относились с восторгом и пониманием. В итоге бабушка бросила работу воспитательницей и стала профессиональной моделью, которую сразу прибрало к рукам популярное плюс-сайз-агентство Bridge Models.

Фото © Instagram / rachelperu1