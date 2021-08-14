50-летняя воспитательница всю жизнь страдала из-за огромной груди, пока не стала моделью купальников
Новая карьера Рейчел так быстро взлетела в гору, что бабушка уволилась из детского сада и посвятила всё своё время фешен-индустрии.
50-летней Рейчел Перу из Лидса, Великобритания, с подросткового возраста доставалось из-за огромной груди. Одноклассники отпускали неприличные шутки, вызывая комплексы у девушки. А позже, куда бы Рейчел ни пошла, её сопровождали пристальные взгляды и неприятные комментарии. Поэтому всю жизнь женщина избегала бассейнов, чтобы не носить купальники, сутулилась и выбирала мешковатую одежду, пишет Daily Mail.
Рейчел даже думала сделать операцию по уменьшению груди, однако в то время у неё были маленькие дети и она боялась, что восстановление скажется на её материнстве. Лишь позже, разведясь с первым мужем и начав посвящать время себе, женщина постаралась принять себя. В качестве шутки она приняла участие в модном показе, чтобы собрать денег для благотворительного онкологического фонда. А после ей стали регулярно поступать предложения сняться для рекламы.
Рейчел сама не заметила, как моделинг стал занимать в её жизни всё больше и больше места. Женщина позировала для журналов в нижнем белье и купальниках, а к её огромной и неудобной груди в фешен-мире относились с восторгом и пониманием. В итоге бабушка бросила работу воспитательницей и стала профессиональной моделью, которую сразу прибрало к рукам популярное плюс-сайз-агентство Bridge Models.
Оглядываясь назад, я понимаю, что я от очень многого отказывалась в жизни из-за своей груди. Теперь же я приняла её и смирилась. Это потрясающее ощущение, я ему очень рада — с учётом того, сколько времени у меня ушло на понимание такой простой истины
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