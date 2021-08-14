Семья купила дом с жуткой деревянной пристройкой, которая стала как новая, стоило её только помыть
Тикток-блогерша brookecornelius показала, что даже уборка может быть увлекательной. С помощью мойки высокого давления она буквально повернула время вспять для потрёпанной веранды и лестницы.
Недавно Брук Корнелиус из США со своей семьёй решилась на серьёзный шаг: они купили дом. Здание не очень новое, а деревянная веранда и лестницы и вовсе выглядели так, как будто их нужно менять. Всё было тёмно-зелёным, словно в плесени, и, главное, скользким. Но и тут девушке помог TikTok. В рекомендациях она видела, что с помощью моек высокого давления, вроде тех, что делает Karcher, люди возвращают свежий вид всему подряд. Вот что у них получилось.
Когда Брук увидела, как легко с дерева сходят годы под дождём и снегом, она схватилась за камеру — это нужно было заснять. Стоило пару раз пройтись струёй воды, как на досках снова проступала оригинальная текстура, а цвет всё больше становился похож на тот, что можно увидеть в магазинах стройматериалов.
Первый оригинальный ролик девушка опубликовала неделю назад. Он моментально стал вирусным — почти 11 миллионов просмотров. А в комментариях пользователи соцсети умоляли показать, что у них получилось в итоге. Только спустя неделю работы над домом Брук удалось снять окончательный результат. Преображение оказалось таким кардинальным, что в это даже немного трудно поверить
Пока одни пользователи восхищались проделанной работой, другие вовсю раздавали советы: что нужно делать, чтобы потом не пришлось снова драить деревянные полы и лестницы
Я в шоке от того, что доски сохранились в таком хорошем состоянии. Выглядят теперь как новенькие!
А теперь покройте всё это морилкой, чтобы вам больше не пришлось таким заниматься. Должно быть, это дерево никогда не обрабатывали ничем влагозащитным
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