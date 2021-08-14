Региональный журналист высмеял свою работу так, что её разобрали на цитаты, и вот 15 самых смешных
Для людей вне профессии работа журналиста — это нечто богемное. Пресс-конференции, съёмки, интервью со звёздами. Местами это, конечно, так и есть, но очень редко. Особенно в регионах нашей родины.
Пользователь Twitter g_o_n_z_o написал целую серию, которая в частных случаях на сто процентов отражает всю суть региональной российской журналистики. Тред совсем свежий, но публикации в общей сложности набрали десять тысяч лайков. Почитайте этот шедевр, и вы поймёте почему. В подборке ниже — 15 лучших твитов.
Хотите тред из жизни репортёра региональных газет/сайтов/ТВ?
Например, однажды я ездил снимать круги на полях от инопланетян. Редактор дала задание: "Ну, там по-любому в селе у кого-нибудь должен быть самолёт, найди и сделай видео сверху". Самолёта не было. Но был дельтаплан
Однажды я поехал снимать репортаж про девочку-подростка, которую *** всем селом. Это была бы трагедия, но девочка и её родители почуяли вкус славы, поехали к Малахову и вместо того, чтоб всех пересажали, сделались звёздами
Однажды нам написали, что олимпийская стройка сносит старообрядческое кладбище. Доколе уже и всё такое. Мы поехали на стройку. Оказалось, что кладбище сохранили, а старообрядцев переселили из их хибар в крутые дома, я будто не в России был. Глава церкви сам ***, чё за паника
Однажды медведь в зоопарке загрыз сторожа. Мне сказали — надо репортаж. В зоопарк, вестимо, в этот момент никого не пускали. Поэтому я перелез через забор. Директор зоопарка очень ***, но комментарий дал. Фотки медведя я тоже сделал
Однажды я поехал брать интервью у командира вертолётного полка. Командир при мне выжрал два ствола водки, показал шрам на шее, сказав, что его вчера пыталась зарезать бывшая жена (и зарезала нынешнюю), а потом достал из сейфа секретные очки ночного видения для вертолётов
Фото © Twitter / vadjan89
Однажды я пошёл тусить, сел по дороге на лавочку, покурил и пошёл дальше. Через полчаса под этой лавочкой взорвалась бомба, замаскированная под пакет сока. Я оказался в оцеплении и первым вышел в эфир с репортажем о теракте. Т.Н. журналистская удача
Однажды я писал про обманутых дольщиков, которые по договору купили 1/34 дома (лестницу)
Однажды я написал репортаж, как бабка кидается говном из окна
Фото © Twitter / barkaralexx
Однажды я поехал на Кубану. Я задолго планировал эту поездку, но мне не дали отпуск, а отправили туда как журналиста. В итоге позвонили и сказали, чтобы я возвращался. Я сказал, *** вам, пока "Продиджи" не послушаю — не поеду, хоть увольняйте. Ну меня и уволили. Но мне было ***
Однажды я писал репортаж, пока мой оператор блевал в таз, потому что мы напились палёной водки
Однажды мою начальницу избили казаки
Однажды наша верстальщица заперлась со мной в кабинете и сказала, что не выпустит, пока я не займусь с ней сексом (обошлось поцелованием в щёчку)
Фото © Twitter / journ_msu
Однажды я пошёл на интервью к Саше Грей. Потом ***, меня не хотели пускать в клуб к ней на сет. Тогда я схватил какую-то трубу и прошёл с чёрного входа, типа стафф (персонал. — Прим. Лайфа)
Однажды меня уволили из газеты, потому что я вместо работы смотрел порносайты
Но это интересные события. В основном мы пишем статьи в духе "В городе видели бабку на гироскутере"
WOW-news
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