Региональный журналист высмеял свою работу так, что её разобрали на цитаты, и вот 15 самых смешных

Для людей вне профессии работа журналиста — это нечто богемное. Пресс-конференции, съёмки, интервью со звёздами. Местами это, конечно, так и есть, но очень редко. Особенно в регионах нашей родины.