Модель примерила откровенный наряд, отказавшись от нижнего белья, и это зрелище не для слабонервных
Впрочем, для истинных поклонников 30-летней девушки подобные кадры стали уже обыденностью.
Модель удивила всех пользователей "Инстаграма" без исключения, когда появилась в маленьком топе и короткой юбке от бренда Fashion Nova, от которых осталось лишь одно название. Эбби Доус решила не надевать под них нижнее бельё, и от этого градус фото достиг пикового значения. В комментариях мало кто остался равнодушным к такому наряду, который называется "Чувство привязанности".
Единственное, что спасает 30-летнюю девушку от неминуемого позора, это завязки, которые соединяют ткань друг с другом. Свой смелый образ Эбби дополнила босоножками, а также распустила длинные волосы и добавила золотые украшения.
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Впрочем, те, кто уже давно подписан на инстаграм Эбби, видели фото и откровеннее. Девушка постоянно позирует в белье или смелых нарядах, благодаря чему и прославилась в Сети. Сейчас на неё подписано более трёх миллионов человек со всего мира.
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