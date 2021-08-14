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Модель примерила откровенный наряд, отказавшись от нижнего белья, и это зрелище не для слабонервных

Впрочем, для истинных поклонников 30-летней девушки подобные кадры стали уже обыденностью.

14 августа, 13:00

Фото © Instagram / abbydowse

Модель удивила всех пользователей "Инстаграма" без исключения, когда появилась в маленьком топе и короткой юбке от бренда Fashion Nova, от которых осталось лишь одно название. Эбби Доус решила не надевать под них нижнее бельё, и от этого градус фото достиг пикового значения. В комментариях мало кто остался равнодушным к такому наряду, который называется "Чувство привязанности".

Фото © Instagram / abbydowse

Фото © Instagram / abbydowse

Единственное, что спасает 30-летнюю девушку от неминуемого позора, это завязки, которые соединяют ткань друг с другом. Свой смелый образ Эбби дополнила босоножками, а также распустила длинные волосы и добавила золотые украшения.

Фото © Instagram / abbydowse

Фото © Instagram / abbydowse

Ещё лучше выглядишь ты без одежды


Tyson.croker.69

Я люблю острое и горячее, а ты подходишь под оба описания

The_inferno_chef

Фото © Instagram / abbydowse

Фото © Instagram / abbydowse

Впрочем, те, кто уже давно подписан на инстаграм Эбби, видели фото и откровеннее. Девушка постоянно позирует в белье или смелых нарядах, благодаря чему и прославилась в Сети. Сейчас на неё подписано более трёх миллионов человек со всего мира.

13 фотошоперов, которые хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище

13 фотошоперов, которые хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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