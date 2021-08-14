Модель примерила откровенный наряд, отказавшись от нижнего белья, и это зрелище не для слабонервных

Модель удивила всех пользователей "Инстаграма" без исключения, когда появилась в маленьком топе и короткой юбке от бренда Fashion Nova, от которых осталось лишь одно название. Эбби Доус решила не надевать под них нижнее бельё, и от этого градус фото достиг пикового значения. В комментариях мало кто остался равнодушным к такому наряду, который называется "Чувство привязанности".

Фото © Instagram / abbydowse

Единственное, что спасает 30-летнюю девушку от неминуемого позора, это завязки, которые соединяют ткань друг с другом. Свой смелый образ Эбби дополнила босоножками, а также распустила длинные волосы и добавила золотые украшения.

Фото © Instagram / abbydowse

Ещё лучше выглядишь ты без одежды

Tyson.croker.69

Я люблю острое и горячее, а ты подходишь под оба описания The_inferno_chef

Фото © Instagram / abbydowse