Хозяин сдаёт офисное помещение, но одного взгляда на фото изнутри хватит, чтобы понять, где обман

Формально объект действительно можно назвать офисом. Есть рабочий стол, стул, даже освещение. Не обошлось и без "кухоньки", на которой можно заварить себе чай, и "уборной", в которой можно справить нужду и помыть руки. Одна загвоздка — всё вышеперечисленное находится в одной маленькой комнатушке площадью метра три от силы. Такое нужно видеть своими глазами.

Кто-то сдаёт этот ужас в районе Партик как "офис" PietroBenito

Фото © Gumtree

"Офис" больше напоминает переделанную уборную — унитаз со встроенной раковиной и крошечная площадь как бы намекают. Так что у всех потенциальных арендаторов один вопрос — а не придётся ли попадать на работу через чей-то жилой дом. Судя по адресу, всё так и есть. Впрочем, платить за уголок по британским меркам придётся всего ничего — 50 фунтов в неделю (порядка 5 тысяч рублей), пишет Metro. Больше полутора месяцев объявление домовладельца висело на сервисе недвижимости Gumtree без откликов.

Однако, когда пользователь "Твиттера" PietroBenito обратил внимание на этот ужас, уже через считаные дни объявление пропало. Так что вполне возможно — "офис" нашёл постоянного съёмщика.

Фото © Gumtree