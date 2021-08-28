Хозяин сдаёт офисное помещение, но одного взгляда на фото изнутри хватит, чтобы понять, где обман
В центре Глазго, Великобритания, домовладелец уже больше месяца пытается сдать "офисное помещение". Всё безуспешно. Впрочем, никакой загадки тут нет — просто посмотрите на этот ужас своими глазами.
Формально объект действительно можно назвать офисом. Есть рабочий стол, стул, даже освещение. Не обошлось и без "кухоньки", на которой можно заварить себе чай, и "уборной", в которой можно справить нужду и помыть руки. Одна загвоздка — всё вышеперечисленное находится в одной маленькой комнатушке площадью метра три от силы. Такое нужно видеть своими глазами.
Кто-то сдаёт этот ужас в районе Партик как "офис"
"Офис" больше напоминает переделанную уборную — унитаз со встроенной раковиной и крошечная площадь как бы намекают. Так что у всех потенциальных арендаторов один вопрос — а не придётся ли попадать на работу через чей-то жилой дом. Судя по адресу, всё так и есть. Впрочем, платить за уголок по британским меркам придётся всего ничего — 50 фунтов в неделю (порядка 5 тысяч рублей), пишет Metro. Больше полутора месяцев объявление домовладельца висело на сервисе недвижимости Gumtree без откликов.
Однако, когда пользователь "Твиттера" PietroBenito обратил внимание на этот ужас, уже через считаные дни объявление пропало. Так что вполне возможно — "офис" нашёл постоянного съёмщика.
Когда пользователи увидели объявление, они были уверены, что оно из Лондона. За столицей Великобритании уже давно закрепился имидж города с самым сомнительным рынком недвижимости. Life недавно писал о доме в пригороде, который в ширину всего 2,4 метра, а эта "квартира" в центре размером меньше кладовки, но всё равно продаётся за 18 млн!
WOW-news
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