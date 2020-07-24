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Пользователь Twitter показал квартиру, которая продаётся за 18 млн, и люди отказываются верить в это

Пользователи Сети обратили внимание на дом, который можно смело называть "дырой". Но странной планировкой дело не ограничилось, за этот кошмар просят 200 тыс. фунтов стерлингов (18 млн рублей).

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Фото © zoopla

Недавно пользователь Twitter Just_RichardB опубликовал скриншоты сайта недвижимости с лотом, который не поддаётся никакому логическому объяснению. На фотографиях, казалось бы, старый добротный дом, но то, что происходит внутри, отбивает всякое желание даже задумываться о покупке. Впрочем, цена с этой задачей справляется лучше.

Побалуйте себя абсолютно отвратительным рынком жилья Лондона.

200 тысяч фунтов стерлингов.

Повторюсь. 200 тысяч фунтов

Just_RichardB

Фото © zoopla

Одна комната, но как много вопросов. Как будто предыдущие владельцы решили втиснуть всё необходимое для удовлетворения первичных потребностей человека на имеющихся 17 квадратных метрах. Глядя на это чудо интерьерной мысли, начинаешь искать унитаз. Он тут есть — скромная дверь без стекла ведёт в "туалет".

Фото © zoopla

И хоть цена этой лачуги больше похожа на вымогательство, на деле она ненамного выше рыночной. Дом находится в районе Кенсингтон и Челси, практически в самом центре Лондона.

Фото © zoopla

Кроме того, в комментариях под вирусным твитом отметились и специалисты по недвижимости в Лондоне. По их словам, несмотря на высокую цену, покупатель всё равно найдётся, каким бы странным это ни казалось. Однако согласиться с этим были готовы не все. По мнению большинства, такие крохотные квартиры — самое настоящее издевательство над людьми, тем более за такую цену.

Фото © zoopla

Это просто позор. Существуют минимальные базовые стандарты того, что может называться недвижимостью для жизни, а что нет. Но этой стране далеко до этого. Если бы у нас были хотя бы установлены минимальные размеры для квартир и домов, как в Германии, у нас не было бы людей, живущих в клетках для кроликов

GarethLibDem

Дом продают почти за 60 млн, но, судя по фото, жить на этой свалке не захотят даже бесплатно

Эта халупа в Нью-Йорке больше напоминает локации из фильмов ужасов. Ремонт там не делали уже давно, и, будем честны, неудивительно, что хозяева хотят избавиться от этого кошмара. Теперь каждый, у кого наберётся 828 888 долларов (58 млн рублей), может его приобрести. Вопрос — зачем?

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