Пользователь Twitter показал квартиру, которая продаётся за 18 млн, и люди отказываются верить в это

Недавно пользователь Twitter Just_RichardB опубликовал скриншоты сайта недвижимости с лотом, который не поддаётся никакому логическому объяснению. На фотографиях, казалось бы, старый добротный дом, но то, что происходит внутри, отбивает всякое желание даже задумываться о покупке. Впрочем, цена с этой задачей справляется лучше.

Побалуйте себя абсолютно отвратительным рынком жилья Лондона. 200 тысяч фунтов стерлингов. Повторюсь. 200 тысяч фунтов Just_RichardB

Фото © zoopla

Одна комната, но как много вопросов. Как будто предыдущие владельцы решили втиснуть всё необходимое для удовлетворения первичных потребностей человека на имеющихся 17 квадратных метрах. Глядя на это чудо интерьерной мысли, начинаешь искать унитаз. Он тут есть — скромная дверь без стекла ведёт в "туалет".

Фото © zoopla

И хоть цена этой лачуги больше похожа на вымогательство, на деле она ненамного выше рыночной. Дом находится в районе Кенсингтон и Челси, практически в самом центре Лондона.

Фото © zoopla

Кроме того, в комментариях под вирусным твитом отметились и специалисты по недвижимости в Лондоне. По их словам, несмотря на высокую цену, покупатель всё равно найдётся, каким бы странным это ни казалось. Однако согласиться с этим были готовы не все. По мнению большинства, такие крохотные квартиры — самое настоящее издевательство над людьми, тем более за такую цену.

Фото © zoopla