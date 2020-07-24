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Модель выложила фото в прозрачном наряде, посчитав, что нижнее бельё здесь будет лишним

Впрочем, подписчики остались больше чем довольны.

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Фото © Instagram / mathildtantot

Матильда Танто может похвастаться 7,5 миллиона подписчиков в "Инстаграме", которых она радует всё более и более откровенными снимками. Девушка сотрудничает с брендом Fashion Nova, из-за нарядов которого уже не раз попадала в скандал. И новые фото не стали исключением. Модель позировала в прозрачном наряде, состоящем из топа и юбки.

Фото © Instagram / mathildtantot

Но особо внимательные подписчики заметили, что на Матильде нет важной части гардероба. И на некоторых кадрах отсутствие нижнего белья особенно заметно. Однако никого это не смутило, а даже наоборот — девушку засыпали восхищёнными комментариями, отметив совершенство её фигуры.

Ты выглядишь просто невероятно

Jadon3131

Кажется, ты забыла надеть нижнее бельё

Vladimir25dv

Фото © Instagram / mathildtantot

Пост в "Инстаграме" набрал более 860 тысяч лайков, и девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Вскоре она выложила фото с сестрой-близняшкой, где обе стояли абсолютно голые.

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