Модель выложила фото в прозрачном наряде, посчитав, что нижнее бельё здесь будет лишним

Матильда Танто может похвастаться 7,5 миллиона подписчиков в "Инстаграме", которых она радует всё более и более откровенными снимками. Девушка сотрудничает с брендом Fashion Nova, из-за нарядов которого уже не раз попадала в скандал. И новые фото не стали исключением. Модель позировала в прозрачном наряде, состоящем из топа и юбки.
Но особо внимательные подписчики заметили, что на Матильде нет важной части гардероба. И на некоторых кадрах отсутствие нижнего белья особенно заметно. Однако никого это не смутило, а даже наоборот — девушку засыпали восхищёнными комментариями, отметив совершенство её фигуры.
Ты выглядишь просто невероятно
Jadon3131
Кажется, ты забыла надеть нижнее бельё
Vladimir25dv
Пост в "Инстаграме" набрал более 860 тысяч лайков, и девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Вскоре она выложила фото с сестрой-близняшкой, где обе стояли абсолютно голые.