Загробные тайны: Любовные письма Пугачёвой Стефановичу могут навеки изменить образ Примадонны Любовные письма Аллы Пугачёвой и режиссёра Стефановича после его смерти от CoViD-19 могут попасть в руки адвоката Александра Добровинского. 27 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Адвокат Александр Добровинский подтвердил, что хочет приобрести интимную переписку певицы Аллы Пугачевой с ее вторым мужем кинорежиссером Александром Стефановичем. По словам юриста, однажды они встретились со Стефановичем на мероприятии. Тогда режиссер и предложил оставить адвокату все свои записи и дневники. Стефанович считал его единственным человеком, который сможет опубликовать их, объясняет Добровинский.

Письмо #1: Нельзя, но можно

Алла Пугачева и Александр Стефанович. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков / Юрий Машков

Любовь Аллы Пугачёвой и Александра Стефановича продлилась всего четыре года. В какой-то степени это был производственный брак: Стефанович был продюсером самой популярной певицы в стране, а сама исполнительница при помощи шоумена познакомилась со столичным бомондом. Детей они не хотели — оба были погружены в свою карьеру. Сейчас понятно: их связывала страсть, а не любовь. Они и познакомились как-то неправильно: оба были обручены и бросили тех, кто их любил по-настоящему. На таком фундаменте семью не построишь, а вот карьеру, как оказалось, ещё как! Их первые письма могли быть именно об этом: о том, что оба, несмотря на привязанность и тёплые отношения, чувствовали себя несвободными. Собственно, их первая переписка стала достоянием гласности. Стефанович рассказал, как признался Пугачёвой в любви, напечатав признание на машинке, когда она в первый раз пришла к нему домой. В ответ Алла Пугачёва допечатала: "Саша, пусть будет так... не знаю как. Но пусть будет! Один йог сказал: "Если нельзя, но очень хочется, то можно!"

Письмо #2: Дави на одиночество

Александр Стефанович. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Стефанович был режиссёром, а между кино и эстрадой тогда была пропасть. Коллеги говорили Александру, мол, куда ты лезешь, брось эту певичку, это же бульварщина, а он решил пойти всем наперекор. Каждое выступление Аллы Пугачёвой с его помощью становилось настоящим спектаклем. Тогда такого не делал никто. Тем не менее это была лишь форма, самое интересное было в содержании. Стефанович точно угадал тренд: Россия — страна женщин с тяжёлой долей. Так и был создан тот образ, который сделал обычную исполнительницу артисткой № 1 на долгие годы. В письмах того времени Стефанович писал жене о том, что она должна передавать в своих песнях сопричастность в переживании одиночества. При этом они умело пользовались изощренными приёмами, которые действуют и сегодня. Пугачёва периодически пропадала со сцены, и в прессе появлялись статьи о том, что её опять запретили. Создавался информационный вакуум, и после этого она снова выходила на сцену. Всё это была продуманная тактика. Писали ли они об этом, обсуждали ли такие приёмы друг с другом? Вполне вероятно. Сцена — была главным лейтмотивом их совместной жизни. Возможно, единственным.

Письмо #3: Гроздья гнева

София Ротару. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Пугачёва всегда была женщиной эмоциональной и ревнивой. Одно упоминание имени Софии Ротару вызывало у неё приступы гнева. Когда же её муж решил снять Ротару в своём фильме, Пугачёва просто разбила его машину, устроила скандал с его съёмочной группой, рассорилась с музыкантами и сделала ещё много всего, о чём позже пожалела. Всплывал ли тогда образ Софии Михайловны в их разговорах и переписках?.. Можно с вероятностью в 99,9% быть уверенным, что да! Причём едва ли стоит рассчитывать на упоминание имени певицы-конкурентки. Скорее всего, Пугачёва не стеснялась в выражениях и описывала народную артистку народными же словами...

Письмо #4: Могильная тайна

Леонид Гарин в фильме "Женщина, которая поёт" . Фото © kino-teatr.ru

Пугачёва и Стефанович пережили не только взлёт, скандалы на почве ревности и проблемы с цензурой, но и реальную трагедию, когда у них на глазах оборвалась человеческая жизнь. Речь о композиторе Леониде Гарине, который писал музыку для будущей Примадонны и погиб при не выясненных до сих пор обстоятельствах. В автобиографическом сериале "Кураж" Стефанович описал эту историю как конфликт композитора Горина с сочинским преступным авторитетом по кличке Слон. Мол, они что-то не поделили, произошла драка, а вскоре музыканта нашли мёртвым. Если в своих письмах Стефанович и Пугачёва говорили об этом, то, возможно, эта переписка представляет ценность для следствия по уголовному делу, которое не имеет срока давности. Как бы то ни было, ни Алла Борисовна, ни Александр Борисович никогда об этом публично не высказывались.

Письмо #5: Она меня с кем-то спутала

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Уже после развода Пугачёва заявила, что причиной разрыва со Стефановичем была его измена, мол, она застала его в постели с другой женщиной. Сам Стефанович эту версию отвергает. По его мнению, Алла Борисовна просто продолжает играть роль женщины, которую обманули мужчины. "Нам не в чем было друг друга упрекнуть. Чушь собачья. У Аллы Борисовны было достаточное количество мужей, и прошло много времени. Она перепутала, что с кем было. Измен, тем более у неё на глазах, не было", — заявил Стефанович после того, как Пугачёва публично назвала его изменником. Вообще, их нестабильные отношения уже после развода говорят только о том, что оба в обиде друг на друга. Они были вынуждены сохранять лицо на публике, но то и дело в адрес друг друга выливалась какая-то грязь. Чего уж говорить о том, что не стало достоянием гласности, а сохранилось в тех самых письмах?..

Авторы Василий Климов