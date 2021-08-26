Как изменились судьбы и внешность самых первых "фабриканток" за 20 лет Почти никто из участниц "Фабрики звёзд" не обрёл идеального семейного счастья: компромиссы, отказ от звездной карьеры и новая жизнь стали оплатой за быстрый старт. 25 августа, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Геодакян Артем

Всё логично

Фото © instagram / zvezda_mania

Мария Алалыкина — единственная участница первого состава группы "Фабрика", у которой нет профиля в "Википедии". Это потому, что она сошла на взлёте. Суперуспешный проект после 2002 года развивался без неё, хотя с её внешними данными — Алалыкина была явно не на второстепенных ролях. Её увлекла любовь, причём трагическая. Муж изменил ей с её лучшей подругой. В поисках ответа на вопрос "А любовь может умереть?" она ушла в религию. Православие её почему-то отталкивало. Позже она призналась, что её пугала необходимость знания таинств и исповедь, а в исламе привлекала логичность и законы, хотя многожёнство долгое время не укладывалось у неё в голове. Вскоре Алалыкина вместе с мужем и дочерью уехала в Дагестан и больше не появляется на публике.

Американская трагедия

Фото © VK / КАТЯ ЛИ | OFFICIAL GROUP

Катя Ли тоже "фабрикантка", но участвовала в реалити-шоу лишь в восьмом сезоне — в 2011 году. К этому времени она уже была вполне состоявшейся артисткой, пять лет проработав в группе Hi-Fi. Предложение от продюсера Игоря Матвиенко ей поступило после того, как состав группы "Фабрика" покинула Сати Казанова. Но "распеться" в суперпопулярном гёрлз-бенде ей так и не удалось: во время съёмок клипа на песню "Не родись красивой" Катя получила травму спины и навсегда покинула сцену. Сейчас она живёт в США и занимается дизайном одежды. Иногда она выкладывает на своей странице в "Инстаграме" видео, на которых поёт, но о сольных выступлениях речи пока нет.

Не утони!

Фото © instagram / toneva_official

Ирина Тонева вышла замуж за человека, который младше её на 12 лет. Избранником "шатенки из "Фабрики" стал украинский хореограф, с которым они вместе работали и работают. Перед этим у Тоневой были длительные отношения с другими коллегами по шоу-бизнесу, но до свадьбы дело так и не дошло. Впрочем, и сейчас у Тоневой хоть и крепкий, но бездетный брак. В интервью эту тему она обходит, хотя и признаётся, что домашние дела ей не в тягость. Возможно, певица просто не готова расстаться со сценой. Для неё, девушки из простой провинциальной семьи, жизнь вне софитов — возврат в то серое прошлое, из которого она с таким трудом вырвалась.

Папа, прости

Фото © instagram / fabrika_group

Сати Казанова тоже не стала мамой. Она замужем за итальянским фотографом и уже очень давно практикует восточные духовные практики. Уход в религию произошёл у Сати после крутого пике, состоящего из отказа выполнять отцовскую волю, испытания славой и внимания богатых мужчин. Казанову не раз признавали самой сексуальной девушкой страны, но личного счастья эти титулы ей не принесли. Поиски смыслов в её представлении заключались в изменении себя: занималась йогой, стала вегетарианкой и с головой ушла в индуистское учение. Мужа она нашла под стать себе. Сейчас ей 38 лет, она старшая из четырёх сестёр, для которых в некоторой степени стала матерью — певица помогает им встать на ноги.

Никаких "нет"!

Саша Савельева пришла на кастинг "Фабрики звёзд" уверенной в себе девушкой с эффектной внешностью и сильным вокалом. Есть даже запись того отбора, где она с гордостью называет не только номер домашнего телефона, но и личного мобильного, по тем временам — роскошь. Сейчас ей 37 лет, она счастливая жена и мать. Муж — 48-летний актёр Кирилл Сафонов. От первого брака у него есть уже взрослая дочь, а в 2019 году Савельева родила ему сына. Предложение Кирилл сделал во время прогулки с её родителями. Они зашли в церковь, где он преклонил колено. Она не могла сказать "Нет"... Сейчас Савельева пытается совместить карьеру и домашние дела. В какой-то степени её ребёнку повезло, что сейчас пандемия, и мама много времени проводит дома, а не на корпоративах.

Авторы Василий Климов