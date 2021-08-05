Дом продают за баснословные 182 млн, но развернуться здесь негде — в ширину здание всего 4 метра

На днях дом на Сейлон-роуд в Лондоне выставили на продажу за 1,75 миллиона фунтов стерлингов (182 млн рублей). Цена и так высокая, но стоит узнать, насколько здание миниатюрное, возмущению не будет предела. В ширину домик всего 4,2 метра!

Фото © Finlay Brewer

Тем не менее плюсов у такого дома хоть отбавляй. Как минимум — локация. Всего час пешком, и вот будущий жилец добрался до Букингемского дворца, а на машине и того меньше — всего 20 минут!

Фото © Finlay Brewer

С жилплощадью тоже дела обстоят более чем хорошо — на четырёх этажах дома всего 149 квадратных метров. Хватило места и для террасы на заднем дворе, и для просторной кухни, и для трёх спален.

Фото © Finlay Brewer

Но самое главное в доме — интерьер. Стоит посмотреть пару фотографий изнутри, сразу становится понятно — дизайнеры хорошо постарались.

Фото © Finlay Brewer

В доме буквально нет одной стены. Вместо неё — огромное окно, благодаря которому для жителей открывается милый вид на соседние дома. И это ещё не все плюсы — недостатка света будущие владельцы точно не почувствуют. Не только красиво, но и полезно для здоровья.

Фото © Finlay Brewer

Кроме того, несмотря на то что дом находится в черте города, у будущих жильцов есть все шансы почувствовать себя на природе в любой момент. Задний двор напоминает настоящий оазис, возникший посреди бетонных джунглей, пишет Insider.

Фото © Finlay Brewer

Кстати, узкие дома в Лондоне — не такая уж и редкость. Лайф уже писал о такой оригинальной недвижимости раньше.