Альтернативная реальность: Как могли выглядеть дети этих знаменитостей, если бы они не расставались

Звёздные союзы часто бывают недолговечны, и то, что у одних заканчивается семьёй, у других ни к чему не приводит. Но кто мешает пофантазировать, какие дети могли бы получиться у этих распавшихся пар.