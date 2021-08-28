Альтернативная реальность: Как могли выглядеть дети этих знаменитостей, если бы они не расставались
Звёздные союзы часто бывают недолговечны, и то, что у одних заканчивается семьёй, у других ни к чему не приводит. Но кто мешает пофантазировать, какие дети могли бы получиться у этих распавшихся пар.
Автор портала Bored Panda загрузил в нейросеть фотографии знаменитостей, чтобы узнать, как могли бы выглядеть их дети, если бы их отношения увенчались созданием семьи. И вот что получилось.
Джастин Тимберлейк и Кэмерон Диас
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
Дженнифер Лоуренс и Николас Холт
Мила Кунис и Маколей Калкин
Деми Ловато и Джо Джонас
Крис Эванс и Джессика Бил
Мадонна и Уоррен Битти
Райан Гослинг и Сандра Буллок
Мэтт Деймон и Вайнона Райдер
Том Круз и Пенелопа Крус
Ким Кардашьян и Ник Кэннон
Эштон Кутчер и Дженьюари Джонс
Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон
Кирстен Данст и Джейк Джилленхол
Райан Рейнольдс и Аланис Мориссетт
Хилари Дафф и Джоэл Мэдден
Тейлор Свифт и Конор Кеннеди
Кэти Перри и Рассел Брэнд
Хоакин Феникс и Лив Тайлер
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