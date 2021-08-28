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Альтернативная реальность: Как могли выглядеть дети этих знаменитостей, если бы они не расставались

Звёздные союзы часто бывают недолговечны, и то, что у одних заканчивается семьёй, у других ни к чему не приводит. Но кто мешает пофантазировать, какие дети могли бы получиться у этих распавшихся пар.

28 августа, 07:00

Фото © Instagram / hidreley

Автор портала Bored Panda загрузил в нейросеть фотографии знаменитостей, чтобы узнать, как могли бы выглядеть их дети, если бы их отношения увенчались созданием семьи. И вот что получилось.

Джастин Тимберлейк и Кэмерон Диас

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Дженнифер Лоуренс и Николас Холт

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Мила Кунис и Маколей Калкин

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Деми Ловато и Джо Джонас

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Крис Эванс и Джессика Бил

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Мадонна и Уоррен Битти

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Райан Гослинг и Сандра Буллок

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Мэтт Деймон и Вайнона Райдер

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Том Круз и Пенелопа Крус

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Ким Кардашьян и Ник Кэннон

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Эштон Кутчер и Дженьюари Джонс

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Кирстен Данст и Джейк Джилленхол

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Райан Рейнольдс и Аланис Мориссетт

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Хилари Дафф и Джоэл Мэдден

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Тейлор Свифт и Конор Кеннеди

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Кэти Перри и Рассел Брэнд

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

Хоакин Феникс и Лив Тайлер

Фото © Instagram / hidreley

Фото © Instagram / hidreley

13 фотошоперов, которые хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище

13 фотошоперов, которые хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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