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Блогерша с обвисшей кожей снимается в белье, считая себя красоткой, но хейтеров ей не переубедить

Джессика регулярно выкладывает тиктоки и фото в откровенных нарядах, не стесняясь показывать своё далёкое от совершенства тело.

28 августа, 10:00

Фото © Instagram / lovejessicablair

Блогерша Джессика Блэр ведёт постоянно борьбу с хейтерами с тех пор, как ей удалось сбросить большую часть веса. Похудение привело к тому, что кожа 23-летней девушки, повреждённая растяжками, не подтянулась нужным образом и обвисла. Но тиктокерша не позволила этому как-то влиять на свою жизнь и стала носить те наряды, которые ей нравятся, даже если они открывают её живот, руки или ноги.

Фото © Instagram / lovejessicablair

Фото © Instagram / lovejessicablair

Этим летом я заставлю вас смотреть на мой обвисший живот. Это послужит напоминанием, что вам необязательно иметь каменный пресс, чтобы выглядеть круто в джинсах с низкой посадкой. Потому что я сексуальная, горячая и красивая девушка. К чёрту фэтфобию!

Джессика Блэр

Фото © Instagram / lovejessicablair

Фото © Instagram / lovejessicablair

Джессика демонстрирует своё изменившееся тело в "Тиктоке" и "Инстаграме" перед подписчиками, заявляя, что нужно любить себя и не обращать внимание на хейтеров. Её поклонники полностью солидарны в этом с блогершей, но простые пользователи Сети не могут поддержать Джессику, пишет The Sun.

Фото © Instagram / lovejessicablair

Фото © Instagram / lovejessicablair

Мой младший брат сейчас проходил мимо и сказал: "Ой, фу!"

ademullais_dere

Обычно я не хожу в зал по выходным, но благодаря тебе схожу. И завтра тоже

pa.sc.al

Пожалуй, хватит с меня "Тиктока" на сегодня, лучше посмотрю в стену

crymesomething

Девушка с 6 лет морила себя голодом из-за редкого диагноза, а затем назло всем стала моделью белья

Девушка с 6 лет морила себя голодом из-за редкого диагноза, а затем назло всем стала моделью белья

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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