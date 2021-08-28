Блогерша с обвисшей кожей снимается в белье, считая себя красоткой, но хейтеров ей не переубедить
Джессика регулярно выкладывает тиктоки и фото в откровенных нарядах, не стесняясь показывать своё далёкое от совершенства тело.
Блогерша Джессика Блэр ведёт постоянно борьбу с хейтерами с тех пор, как ей удалось сбросить большую часть веса. Похудение привело к тому, что кожа 23-летней девушки, повреждённая растяжками, не подтянулась нужным образом и обвисла. Но тиктокерша не позволила этому как-то влиять на свою жизнь и стала носить те наряды, которые ей нравятся, даже если они открывают её живот, руки или ноги.
Этим летом я заставлю вас смотреть на мой обвисший живот. Это послужит напоминанием, что вам необязательно иметь каменный пресс, чтобы выглядеть круто в джинсах с низкой посадкой. Потому что я сексуальная, горячая и красивая девушка. К чёрту фэтфобию!
Джессика демонстрирует своё изменившееся тело в "Тиктоке" и "Инстаграме" перед подписчиками, заявляя, что нужно любить себя и не обращать внимание на хейтеров. Её поклонники полностью солидарны в этом с блогершей, но простые пользователи Сети не могут поддержать Джессику, пишет The Sun.
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