Девушка с 6 лет морила себя голодом из-за редкого диагноза, а затем назло всем стала моделью белья
Изначально Хизер не знала о том, что болеет: она во всём винила себя и своё желание вкусно поесть, из-за которого её буквально раздувало на глазах.
Сейчас 38-летняя Хизер Джонсон является успешной плюс-сайз-моделью с необычной фигурой и в её инстаграме полно фото в откровенных нарядах и нижнем белье. Однако раньше мама четверых детей стеснялась выкладывать снимки на всеобщее обозрение, считая себя слишком толстой и некрасивой. С лишним весом Хизер боролась с шести лет — она работала со специалистами и сидела на диетах, но килограммы стабильно прибавлялись.
В итоге к 30 годам молодая мама достигла своего максимального веса в 193 килограмма. Врачи забили тревогу и сделали девушке операцию по уменьшению желудка. Это принесло неплохой результат — Хизер похудела до 130 килограммов, а дальше вес не двигался. К тому же он странно аккумулировался на бёдрах, ногах и ягодицах, превращая Хизер в мультяшку, пишет Daily Mail.
Молодая мама случайно наткнулась в "Инстаграме" на бодипозитивную блогершу, которая рассказала о своём диагнозе — липедеме. При ней жировая ткань неестественно накапливается в руках и нижней части тела. И тогда Хизер поняла, что её лишний вес вовсе не от вкусняшек. Полные ноги женщины были сильно раздуты и чувствительны, прикасаться к ним было нельзя — сразу становилось больно и появлялись синяки. Решив, что ничего со своей болезнью уже не поделать, Хизер стала плюс-сайз-моделью, и ею тут же заинтересовалось несколько агентств.
Я была невероятно счастлива, когда узнала о своём диагнозе. До этого я считала, что просто ненатуральная и странная, а теперь моё состояние получило название, у него была причина. Я поняла, что нужно принять себя, ведь как можно меня полюбить, если я сама себя не люблю? А теперь я хочу показать всем девушкам с таким же диагнозом, что мы можем быть красивыми, — жизнь не закончилась!
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