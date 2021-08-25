Девушка с 6 лет морила себя голодом из-за редкого диагноза, а затем назло всем стала моделью белья

Изначально Хизер не знала о том, что болеет: она во всём винила себя и своё желание вкусно поесть, из-за которого её буквально раздувало на глазах.