Актёры из "Назад в будущее" встретились спустя 36 лет после премьеры, и узнать их оказалось нелегко
В двух стариках уже едва угадывается легендарный дуэт Марти Макфлая и доктора Эммета Брауна.
Фото © Twitter / playlistmagmx
С 20 по 22 августа в Вашингтоне проходил фестиваль Awesome Con. В этом году мероприятие посетило больше 70 тысяч человек, но лишь малой части удалось встретиться с героями их детства. На одной из панелей гостями были Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд, сыгравшие главные роли в фильме "Назад в будущее".
Актёры фотографировались не только с фанатами — не обошлось и без их совместного кадра
Фото © Twitter / playlistmagmx, AmblinRoad
В 2021 году исполнителю роли Марти Макфлая исполнилось уже 60 лет. А док Браун в октябре отметит свой 83-й день рождения. Стоит сравнить кадр из фильма и фотографию с фестиваля — по щеке любого фаната прокатится ностальгическая слеза. Разница между снимками почти 40 лет!
Фото © Twitter / RetroRPwriter
Отметим, что актёры уже не в первый раз встречаются после премьеры. К примеру, ещё в 2020-м они воссоединились в честь 35-летнего юбилея картины. Фильм "Назад в будущее" вышел 3 июля 1985 года.
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