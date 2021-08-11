НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дженнифер Энистон заподозрили в романе с актёром "Друзей", и фанаты мечтали об этом всю жизнь

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер играли возлюблённых в "Друзьях", но фанаты были уверены, что они встречаются и в реальной жизни. Спустя годы после завершения сериала слухи снова актуальны.

11 августа, 14:26

Фото © Twitter / OfficialPLT

О новом витке в отношениях актёров сообщило издание Closer. Инсайдеры журналистов утверждают, что, после того как актёры воссоединились для съёмок специального эпизода, посвящённого 25-летию сериала, они сильно сблизились. Звёзды не только стали чаще переписываться, но и даже начали видеться.

После воссоединения стало ясно, что воспоминания о прошлом пробудили чувства в них обоих и что химия, которую им всегда приходилось подавлять, никуда не делась. Они начали переписываться сразу после съёмок, а буквально в прошлом месяце Дэвид вылетел из Нью-Йорка, чтобы увидеть Джен в Лос-Анджелесе

инсайдер Closer

Фото © Twitter / OfficialPLT

Фото © Twitter / OfficialPLT

Они проводили время в доме Джен, где она готовила ужины по вечерам, и наслаждались компанией друг друга, болтая и смеясь. Кроме того, их заметили гуляющими по одному из любимых виноградников Джен в Санта-Барбаре. Они пили вино, разговаривали, и искру между ними просто невозможно было не заметить

инсайдер Closer

Пока сообщения инсайдера — лишь слухи без подтверждения, однако если всё окажется правдой, никто не удивится. В спецэпизоде "Друзей", вышедшем в конце мая, ведущий Джеймс Корден заметил, что не может поверить, что за десятилетия съёмок у них не было романов. Тогда Дэвид признался, что он был просто влюблён в Дженнифер. Энистон ответила, что эти чувства были взаимными. Неплохая база для звёздного романа.

Фото © Twitter / OfficialPLT

Фото © Twitter / OfficialPLT

В том же спецвыпуске актёры ответили на все сплетни об их отношениях, которые ходили в СМИ во время выхода сериала. Несмотря на искру между ними, они никогда не переходили черту — все свои нежные чувства они транслировали на своих героев Рейчел и Росса. Держать дистанцию им помогали постоянные отношения с другими: всегда кто-то из них был занят.

Как выглядели актёры "Друзей" в первой и последней сериях и что с ними стало в финальном эпизоде

Как выглядели актёры "Друзей" в первой и последней сериях и что с ними стало в финальном эпизоде

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Уже всё позади": Актёр Владимир Стеклов выздоровел от ковида

сегодня в 12:36

Герои "Очень странных дел" оказались в Краснодарском крае, и на этих фото их не отличить от местных

сегодня в 12:34

Алана Мамаева лишилась двух машин, когда суд принял сторону её бывшего мужа и арестовал иномарки

сегодня в 13:36

Якутская шаманка отпугнула лесные пожары от своего логова, которое единственное уцелело в селе

сегодня в 15:56

Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в бархатный сезон

сегодня в 15:56

Новости партнеров

Layer 1