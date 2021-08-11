Дженнифер Энистон заподозрили в романе с актёром "Друзей", и фанаты мечтали об этом всю жизнь

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер играли возлюблённых в "Друзьях", но фанаты были уверены, что они встречаются и в реальной жизни. Спустя годы после завершения сериала слухи снова актуальны.