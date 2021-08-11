Дженнифер Энистон заподозрили в романе с актёром "Друзей", и фанаты мечтали об этом всю жизнь
Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер играли возлюблённых в "Друзьях", но фанаты были уверены, что они встречаются и в реальной жизни. Спустя годы после завершения сериала слухи снова актуальны.
О новом витке в отношениях актёров сообщило издание Closer. Инсайдеры журналистов утверждают, что, после того как актёры воссоединились для съёмок специального эпизода, посвящённого 25-летию сериала, они сильно сблизились. Звёзды не только стали чаще переписываться, но и даже начали видеться.
После воссоединения стало ясно, что воспоминания о прошлом пробудили чувства в них обоих и что химия, которую им всегда приходилось подавлять, никуда не делась. Они начали переписываться сразу после съёмок, а буквально в прошлом месяце Дэвид вылетел из Нью-Йорка, чтобы увидеть Джен в Лос-Анджелесе
Они проводили время в доме Джен, где она готовила ужины по вечерам, и наслаждались компанией друг друга, болтая и смеясь. Кроме того, их заметили гуляющими по одному из любимых виноградников Джен в Санта-Барбаре. Они пили вино, разговаривали, и искру между ними просто невозможно было не заметить
Пока сообщения инсайдера — лишь слухи без подтверждения, однако если всё окажется правдой, никто не удивится. В спецэпизоде "Друзей", вышедшем в конце мая, ведущий Джеймс Корден заметил, что не может поверить, что за десятилетия съёмок у них не было романов. Тогда Дэвид признался, что он был просто влюблён в Дженнифер. Энистон ответила, что эти чувства были взаимными. Неплохая база для звёздного романа.
В том же спецвыпуске актёры ответили на все сплетни об их отношениях, которые ходили в СМИ во время выхода сериала. Несмотря на искру между ними, они никогда не переходили черту — все свои нежные чувства они транслировали на своих героев Рейчел и Росса. Держать дистанцию им помогали постоянные отношения с другими: всегда кто-то из них был занят.
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