Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтёра

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днём шахтёра, который отмечается в РФ 29 августа. Глава государства отметил, что этот праздник был учреждён в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелёгкому, самоотверженному труду.

"Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества: выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка. Вы по праву гордитесь своей принадлежностью к сплочённому шахтёрскому братству", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.