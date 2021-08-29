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Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтёра

Глава государства отметил выдержку, мужество, упорство и товарищескую взаимовыручку горняков.

29 августа, 08:22
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днём шахтёра, который отмечается в РФ 29 августа. Глава государства отметил, что этот праздник был учреждён в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелёгкому, самоотверженному труду.

"Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества: выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка. Вы по праву гордитесь своей принадлежностью к сплочённому шахтёрскому братству", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также отметил значимый вклад, который угольная отрасль вносит в укрепление индустриального, энергетического потенциала страны, в социально-экономическое развитие регионов РФ. Глава государства выразил уверенность, что и впредь горняки будут трудиться на совесть, добиваться серьёзных производственных успехов на благо Отечества и нашего народа.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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