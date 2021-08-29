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Собянин рассказал о подготовке московских школ к новому учебному году

Он отметил, что, несмотря на дистанционный формат, в прошлом году экзамены были сданы успешно, это говорит о высоком уровне столичного образования.

29 августа, 08:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Москвы надеются, что пандемия отступила и новый школьный учебный год пройдёт в очном формате. Уже более 80 процентов преподавателей столицы подготовились к первому сентября и прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Дистанционное обучение в 2020 году не помешало выпускникам успешно сдать экзамены. Это показывает стабильный высокий уровень московского образования", — отметил мэр.

Также Собянин рассказал, что благодаря системе Московской электронной школы ученики смогут получить доступ не только к электронному журналу и дневнику, но и к своему портфолио.

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Ранее Лайф писал о том, что в российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры. При этом в Минобразования не планируют вводить обязательное дистанционное обучение.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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