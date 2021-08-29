Собянин рассказал о подготовке московских школ к новому учебному году
Он отметил, что, несмотря на дистанционный формат, в прошлом году экзамены были сданы успешно, это говорит о высоком уровне столичного образования.
Фото © Pexels
Власти Москвы надеются, что пандемия отступила и новый школьный учебный год пройдёт в очном формате. Уже более 80 процентов преподавателей столицы подготовились к первому сентября и прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
"Дистанционное обучение в 2020 году не помешало выпускникам успешно сдать экзамены. Это показывает стабильный высокий уровень московского образования", — отметил мэр.
Также Собянин рассказал, что благодаря системе Московской электронной школы ученики смогут получить доступ не только к электронному журналу и дневнику, но и к своему портфолио.
Ранее Лайф писал о том, что в российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры. При этом в Минобразования не планируют вводить обязательное дистанционное обучение.
Комментариев: 0