Собянин рассказал о подготовке московских школ к новому учебному году

Власти Москвы надеются, что пандемия отступила и новый школьный учебный год пройдёт в очном формате. Уже более 80 процентов преподавателей столицы подготовились к первому сентября и прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Дистанционное обучение в 2020 году не помешало выпускникам успешно сдать экзамены. Это показывает стабильный высокий уровень московского образования", — отметил мэр.

Также Собянин рассказал, что благодаря системе Московской электронной школы ученики смогут получить доступ не только к электронному журналу и дневнику, но и к своему портфолио.