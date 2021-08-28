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Школы в России могут отказаться от пятибалльной системы оценок по ряду предметов

Вместо неё учебные заведения могут перейти на систему "зачёт — незачёт". Решение будут принимать руководство школы и родители.

28 августа, 13:59

Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Российские школы могут отказаться от пятибалльной системы оценок по некоторым предметам, таким как изобразительное искусство, музыка и физкультура. Повлиять на такое решение администрации учебного заведения смогут родители. Об этом заявила замминистра просвещения РФ Анастасия Зырянова.

"С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем (изобразительное искусство, музыка и физическая культура), может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачёт — незачёт", — отметила она в ходе Общероссийского родительского собрания.

При этом в Минпросвещения убеждены, что необходимости выводить такие предметы, как изобразительное искусство, физкультура, музыка и труд, в факультатив в российских школах нет. Однако можно придумать способы сделать их интереснее для учеников.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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