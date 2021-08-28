Школы в России могут отказаться от пятибалльной системы оценок по ряду предметов

Российские школы могут отказаться от пятибалльной системы оценок по некоторым предметам, таким как изобразительное искусство, музыка и физкультура. Повлиять на такое решение администрации учебного заведения смогут родители. Об этом заявила замминистра просвещения РФ Анастасия Зырянова.

"С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем (изобразительное искусство, музыка и физическая культура), может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачёт — незачёт", — отметила она в ходе Общероссийского родительского собрания.

При этом в Минпросвещения убеждены, что необходимости выводить такие предметы, как изобразительное искусство, физкультура, музыка и труд, в факультатив в российских школах нет. Однако можно придумать способы сделать их интереснее для учеников.