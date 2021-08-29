НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Соцсеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу после сбоя

Юзеры ранее испытали трудности с открытием сайта соцсети, отправкой сообщений и просмотром видео.

29 августа, 08:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Социальная сеть "ВКонтакте" устранила неполадки, возникшие у пользователей сервиса в ряде городов России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Мы полностью восстановили работу", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

"Ростелеком" сообщил о восстановлении сервисов после масштабного сбоя

"Ростелеком" сообщил о восстановлении сервисов после масштабного сбоя

Согласно данным сервиса Downdetector, большинство сообщивших о проблемах пользователей (72%) жаловались на сбои в работе сайта соцсети, 19% — на проблемы в отправке сообщений, 10% — на проблемы с загрузкой видео. Самое большое количество жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, а к 09:30 мск было зафиксировано 2420 отчётов о сбоях в работе сервиса.

Ранее Лайф сообщал о масштабном сбое в работе сайтов западных СМИ, который объяснили неполадками у провайдера.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1