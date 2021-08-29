Соцсеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу после сбоя

Социальная сеть "ВКонтакте" устранила неполадки, возникшие у пользователей сервиса в ряде городов России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно данным сервиса Downdetector, большинство сообщивших о проблемах пользователей (72%) жаловались на сбои в работе сайта соцсети, 19% — на проблемы в отправке сообщений, 10% — на проблемы с загрузкой видео. Самое большое количество жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, а к 09:30 мск было зафиксировано 2420 отчётов о сбоях в работе сервиса.